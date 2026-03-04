Odložen početak suđenja za ubistvo u Belvilu: Ovo je razlog

U Višem sudu u Beogradu danas je za 3. april odložen početak ponovljenog suđenja Lazaru Tejiću i ostalim optuženima za ubistvo Bojana Mirkovića 12. novembra 2020. godine u beogradskom naselju Belvil.

Suđenje je odloženo radi preciziranja optužnice, s obzirom na to da je jedan od optuženih u predmetu Filip Ivanovića, ubijen 16. oktobra prošle godine.

Tejić je od sudije tražio da mu odobri da ide kod zubara, kao i da mu odobri da u ćeliji ima frižider, da mu omogući dostavu hrane u zatvor i razgovore sa psihologom.

Ovo suđenje se ponavlja, jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je Tejić bio osuđen na kaznu zatvora od 20 godina i naložio da se suđenje ponovi.

Pored Tejića ukinutom prvostepenom presudom bili su osuđeni i Ivan Nikčević koji je kao saučesnik teškog ubistva bio osuđen na kaznu zatvora od 10 godina, Bojan Kovačević koji je bio osuđen na kaznu zatvora od devet, kao i Dušan Kokoruš koji je bio osuđen na istu kaznu.

Svi optuženi sem Tejića, koji je u pritvoru, brane se sa slobode.

Ivanović je 4. decembra 2024. godine pobegao iz kućnog pritvora pre izricanja presude i on je skoro godinu dana kasnije ubijen.

Istraga protiv optuženih je sprovedena zbog sumnje, da su Kokoruš, Tejić, Kovačević i Nikčević po prethodnom dogovoru, učestvovali u ubistvu Mirkovića.

Nadležni organi pronašli su oba pištolja iz kojih je pucano na Mirkovića, bicikl kojim je neposredni izvršilac došao na mesto izvršenja i kojim se posle udaljio.

Takođe je pronađen GPS uređaj koji je korišćen za praćenje Mirkovića pre ubistva.

"Biološki tragovi i vremensko-prostorna analiza potvrduju umešanost svih okrivljenih", istaklo je ranije tužilaštvo.

