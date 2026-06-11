UZBUNA U PENTAGONU: Blokirani spratovi, specijalci sa gas maskama češljaju zgradu zbog opasnih materija!

Više spratova i hodnika unutar Pentagona je blokirano, a u toku je evakuacija zbog „incidenta sa opasnim materijama“, potvrđuju izvori za američki CNN.

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da su sistemi unutar zgrade „detektovali problem sa kvalitetom vazduha, što je zahtevalo preduzimanje preventivnih mera dok se ne utvrdi značaj incidenta“.

„Ministarstvo sprovodi standardne zaštitne protokole, uključujući naređenje o skloništu na mestu za pogođeno područje“, rekao je Parnel i dodao da su timovi za odgovor na terenu i spremni da pruže podršku zaposlenima.

Agencija za zaštitu snaga Pentagona, uz asistenciju vatrogasne službe okruga Arlington, trenutno radi na sanaciji incidenta. Prema rečima kapetana Džejmi Džil, portparolke vatrogasne službe, tim za opasne materije je angažovan u kompleksu Pentagona.

U poruci koju je poslalo obezbeđenje navodi se da je detektovan „problem sa kvalitetom vazduha“ i da je potrebno dodatno testiranje koje bi moglo da potraje jedan do dva sata. Zaposlenima je rečeno da se ne uznemiravaju ukoliko u centralnom dvorištu primete pripadnike hitnih službi u zaštitnoj opremi.

Kako prenosi CNN, blokirani su spratovi od drugog do petog, u hodnicima od četiri do sedam. Situacija je ozbiljna, a prema navodima jednog od izvora, policija unutar zgrade nosi gas maske i punu hemijsku zaštitnu opremu.

Autor: D.S.