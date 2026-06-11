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HAOS U SEVERNOJ IRSKOJ: Gradovi gore, policija ispalila vodene topove – situacija izmiče kontroli!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Peter Morrison ||

Severna Irska je drugu noć zaredom poprište žestokih sukoba i antiimigrantskih protesta koji su eskalirali u otvoreno nasilje. Nakon brutalnog napada nožem koji se dogodio u ponedeljak, ulice Belfasta i okoline postale su mesto haosa, paljevina i napada na domove etničkih manjina.

Policija je bila primorana da upotrebi vodene topove kako bi rasterala okupljene u Njutnabiju, dok su demonstranti uzvraćali napadima na policijska vozila. U dosadašnjim neredima povređeno je 12 policajaca, od kojih su neki zadobili povrede od Molotovljevih koktela.

Porodice izbačene iz domova

Nasilje, koje je kulminiralo u utorak, dovelo je do zastrašujućih scena. Maskirani demonstranti su palili kuće, automobile i autobuse, primoravajući čitave porodice, uključujući malu decu, da beže iz svojih domova. Prema podacima britanskih vlasti, na desetine ljudi ostalo je bez krova nad glavom nakon što su se napadači kretali od vrata do vrata ciljajući imigrante.

„Ovo je rasizam, zastrašivanje i nasilje koje je pogrešno gde god da se dogodi“, poručila je Mišel O’Nil, prva ministarka Severne Irske, opisujući situaciju kao „čisto huliganstvo“.

Poziv na smirivanje tenzija

Neredi su izbili nakon što se na društvenim mrežama proširio snimak napada nožem u kojem je tridesetogodišnji državljanin Sudana teško povredio jednu osobu. Uprkos pozivima porodice žrtve da se nasilje prekine i da se tragedija ne koristi za izazivanje mržnje, tenzije nastavljaju da rastu.

Britanski premijer Kir Starmer osudio je nasilje i poručio da će „svi odgovorni osetiti punu snagu zakona“. On je naglasio da su mete napada bile osobe isključivo zbog svog porekla.

Društvene mreže kao „Divlji zapad“

Zvaničnici su oštro kritikovali uticaj društvenih mreža, posebno platforme X, gde su pojedini uticajni korisnici, uključujući Ilona Maska, podsticali proteste. Ministarka pravde Naomi Long optužila je takve aktere da „naoružavaju tuđu bol i patnju“ kako bi promovisali sopstvene antiimigrantske narative, stvarajući atmosferu „Divljeg zapada“ u kojoj se radikalizuju mladi ljudi.

Policija je najavila pojačano prisustvo na ulicama sa dodatnih 200 oficira, dok se građani nalaze u stanju visokog stresa zbog curenja ličnih podataka i adresa na internetu. Vlasti upozoravaju da deljenje takvih informacija sa namerom ugrožavanja bezbednosti predstavlja krivično delo koje će biti predmet istrage.

Autor: D.S.

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