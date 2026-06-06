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BRUTALNE SCENE NA ULICAMA EVROPSKE PRESTONICE! Pogledajte kako policija u Briselu rasteruje studente i profesore koji protestuju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Geert Vanden Wijngaert ||

Glavni grad Belgije pretvorio se u pravo bojno polje nakon što su eskalirali masovni protesti akademske zajednice. Više učesnika demonstracija privedeno je tokom žestokih sukoba sa snagama bezbednosti, a javnost je šokirana snimcima koji pokazuju kako policija u Briselu rasteruje studente i profesore koji protestuju protiv najavljenih vladinih mera štednje u obrazovanju.

Udarili vodenim topovima na profesore i studente

Nemiri su počeli kada su se profesori i studenti okupili na više lokacija u Briselu, sa namerom da u povorci prođu kroz sam centar grada i iskažu nezadovoljstvo zbog rezova koji bi pogodili obrazovanje na francuskom jeziku. Tenzije su ubrzo dostigle usijanje kada je na ulice izašla interventna policija.

Čim su jake snage bezbednosti blokirale delove rute kojom su se demonstranti kretali, izbili su otvoreni sukobi.

Na snimcima i fotografijama sa lica mesta jasno se vidi kako briselska policija bez kompromisa primenjuje silu – upotrebljeni su vodeni topovi kako bi se masa potpuno razbila i rasterala, dok je više lica grubo privedeno i odvedeno u stanicu zbog narušavanja javnog reda i mira.

Centar Brisela bio je satima u potpunoj blokadi, a scene policijske akcije protiv prosvetara i omladine izazvale su lavinu komentara širom Evrope.

Autor: D.S.

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