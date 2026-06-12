EKSTREMNO SUROVO I BRUTALNO! Majka KRVNIČKI ubila troje dece: Otac u podrumu zatekao jeziv prizor! (FOTO)

Majka iz Masačusetsa, Lindzi Klensi, pokazala je "ekstremnu surovost i brutalnost" kada je ubila svoje troje dece koristeći trake za vežbanje, tvrde tužioci u četvrtak.

Dokazi sa mesta događaja, uključujući činjenicu da je njen suprug Patrik Klensi mogao brzo da skine trake sa vrata dece nakon što ih je pronašao mrtve u njihovoj kući u Daksberiju 24. januara 2023, ukazuju, prema tužiocima, da su ubistva bila nasilna i namerna, piše New York Post.

Patrik je bio na telefonu sa dispečerom hitne službe kada je u podrumu pronašao Koru (5), Dosona (3) i osmomesečnog Kalana, a dok je policija silazila niz stepenice, kroz suze je vikao: "Ona je ubila decu!", navodi se u sudskim dokumentima iz prošle nedelje.

Patrik je pronašao decu, svako sa trakom za vežbanje oko vrata, ali kada su prvi spasioci stigli u podrum, "svaka traka je ležala pored svakog deteta", navodi se u dokumentima.

"Kratko vreme između pronalaska svakog deteta i činjenice da je gospodin Klensi mogao tako brzo da ukloni svaku traku" sugeriše da teorija da je Lindzi mogla da zaveže trake u čvor i ode nije moguća, tvrde tužioci.

Umesto toga, dokazi, prema njihovim navodima, ukazuju da je "ona ručno zatezala trake oko vrata svakog deteta dok nisu preminula", što pokazuje "svesnost njenih postupaka i njihovu ekstremnu surovost i brutalnost", stoji u sudskim dokumentima.

Tužioci su izneli ove dokaze dok su pokušavali da obezbede da se Patrikov poziv hitnoj službi uvrsti u suđenje u julu, tvrdeći da je to ključni dokaz u njihovom slučaju, prenosi Court TV.

Advokat Lindzi Klensi, 35-godišnje bivše medicinske sestre, izjavio je da odbrana ne planira da osporava da je ona izvršila ubistva, već da će tvrditi da je bila prekomerno medikamentirana i da je patila od teške postporođajne psihoze u tom trenutku.

Ona planira da od porote traži da je proglasi nevinom zbog neuračunljivosti.

I Lindzi i Patrik su podneli tužbe protiv lekara koji su je lečili, tvrdeći da nisu pravilno dijagnostikovali njeno stanje i da su joj propisali pogrešnu terapiju.

Autor: D.Bošković