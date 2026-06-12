OLUJA ODNELA ZAMAK NA NADUVAVANJE, POGINULA DEVOJČICA (3): Vetar ih je podigao 12 METARA U VAZDUH! Otac se oglasio najtužnijim rečim

Trogodišnja devojčica Ava Čampini poginula je u Montrealu u Kanadi, nakon što je jak vetar podigao dvorac na naduvavanje u vazduh.

Desetoro dece je povređeno, neka teško, u tragediji u parku Uelet.

"Letela je najmanje 12 metara"

Po prvi put, očevici i otac preminule devojčice javno su progovorili o tragediji koja se dogodila pre dve nedelje.

Roditelji, Luka i Arijel Čampini, prisustvovali su crkvenom festivalu sa svojom ćerkom i bebom Milanom kada je počela oluja.

- Stajali smo u redu za bojenje lica. Počela je kiša, a onda je dunuo vetar. Prvo su stolice i stolovi počeli da lete, a ljudi su legli na zemlju tražeći sklonište, držeći ruke iznad glave - prisetio se jedan od posetilaca.

- Odjednom sam video ogromnu kocku kako leti kroz vazduh, visoko otprilike kao krov kuće, najmanje dvanaest metara.

Oluja udarila brzinom od 80 km/h

Prema rečima nadležnih, oluja je prešla preko mesta gde se održavao festival brzinom od približno 80 km/h, otkidajući sve što nije bilo čvrsto pričvršćeno za zemlju.

Ava je bila teško povređena, ali je ubrzo nakon toga preminula u bolnici.

- Čekamo da se vrati - rekao je njen otac, Luka, odmahujući glavom.

Avini organi će biti iskorišćeni za spasavanje života druge dece, objavila je porodica. U parku je sada napravljen spomenik: ogromna gomila cveća, plišanih životinja i balona obeležava mesto gde je tragično nastradala devojčica.

Autor: S.M.