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Pronađeno više desetina delova tela nerođenih beba: Horor u Poljskoj

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evgeniy Maloletka ||

Više desetina delova tela nerođenih beba navodno uzetih iz jedne bolnice radi naučnih eksperimenata pronađeno je zakopano na privatnom zemljištu u jugoistočnoj Poljskoj, saopštile su danas lokalne vlasti.

Ostaci fetusa pronađeni su na imanju u Lutorižu, selu blizu grada Žešova, koje je nekada pripadalo 57-godišnjoj doktorki patologu koju su poljski mediji identifikovali kao Magdalenu H. i pritvorili u petak, 12. juna, u Zamošću, u istočnoj Poljskoj, prenosi TV Poljska.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je osumnjičena doktorka delovala sama, a tužilaštvo je potvrdilo da su otkriveni ostaci 32 fetusa.

Istražitelji sumnjaju da slučaj možda nije ograničen na jedno imanje i proverava se da li postoji još grobnica i da li su još neke osobe bile uključene u premeštanje, rukovanje ili odlaganje posmrtnih ostataka nerođenih beba.

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Autor: Marija Radić

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