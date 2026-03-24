HOROR U MEKSIKU: Petnaestogodišnjak ubio dve osobe zaposlene u školi

Petnaestogodišnji dečak je navodno ubio dve osobe zaposlene u privatnoj školi u zapadnoj meksičkoj državi Mičoakan, od kojih je jedna bila nastavnica, saopštile su danas lokalne vlasti.

Učenik škole Makarenko, koja se nalazi u lučkom gradu Lazaro Kardenas, za zločin je koristio jurišnu pušku, saopštila je lokalna policija, prenosi Rojters.

U objavi na X nalogu lokalne vlasti su saopštile da su dve žrtve pronađene na mestu zločina sa višestrukim prostrelnim ranama, dodajući da je osumnjičeni uhapšen.

Neimenovani izvor iz lokalne vlade rekao je Rojtersu da su "žrtve nastavnica i još jedna osoba iz administrativnog osoblja", ali državno tužilaštvo nije preciziralo koje su pozicije dve žrtve zauzimale.

Mičoakan je dugo bila jedna od država sa najvećom stopom nasilja, poznata po iznudama, otmicama i drugim kriminalnim aktivnostima.

Autor: D.Bošković