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TRAMP SE OGLASIO: Evo kada će biti potpisan sporazum između SAD i Irana i šta potom sledi

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social i najavio potpisivanje sporazuma s Iranom.

"Sporazum Baraka Huseina Obame sa Iranom, JCPOA, bio je lak, prelep i gladak put ka nuklearnom oružju, koje bi Iran imao pre šest godina i koje bi odavno koristio. Moj sporazum s Iranom je upravo suprotno od toga - ZID KOJI SPREČAVA NUKLEARNO ORUŽJE! U stvari, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupovinom, razvojem ili bilo kojim drugim načinom nabavke."

"Sporazum bi trebalo da bude potpisan sutra, a odmah nakon što bude potpisan, Ormuski moreuz biće OTVOREN ZA SVE. Naš odnos sa Iranom je mnogo drugačiji i bolji nego što su ga imale prethodne administracije. Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara isplata njima, uključujući 1,7 milijardi dolara u gotovini, novac neće menjati vlasnika."

"U odgovarajućem trenutku, kada se sve smiri, ući ćemo i preuzeti nuklearnu prašinu, duboko zakopanu ispod moćnih potonulih granitnih planina, zahvaljujući našim prelepim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, a zatim je razblažiti i uništiti, bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Američkim Državama."

"Radujemo se saradnji sa Iranom i celim Bliskim istokom još dugo u budućnosti. Nadamo se da će ceo ovaj proces biti završen brzo, lako i glatko. Ako ne bude tako, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da nikada više neće morati da bude upotrebljena!"

"Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!!!", napisao je Tramp.

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Autor: Marija Radić

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