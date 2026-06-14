SKANDAL! POLICAJAC POD ISTRAGOM: Koristio AI za kreiranje dokaza u više predmeta

Policijski službenik policije britanske grofovije Derbišir nalazi se pod istragom zbog sumnje da je koristio veštačku inteligenciju (AI) za kreiranje dokaza u više predmeta, saopštili su danas nadležni organi Velike Britanije.

Kraljevsko tužilaštvo (CPS) potvrdilo je da sarađuje sa policijom Derbišira u istrazi navoda da je jedan policajac koristio AI za stvaranje dokaza u "većem broju slučajeva".

Kako je saopštila policija Derbišira, službenik je privremeno udaljen sa operativnih dužnosti do okončanja istrage, a za sada, kako navodi Skaj njuz, nije bilo hapšenja.

Tužilaštvo je navelo da je u kontaktu sa timovima odbrane i sudovima na koje su navodni postupci policajca mogli da utiču.

Slučaj je dospeo u javnost svega nekoliko dana nakon pokretanja centra "PoliceAI", britanske nacionalne institucije za primenu veštačke inteligencije u policijskom radu, podseća Skaj.

Autor: D.Bošković