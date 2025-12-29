TRAGEDIJA! Majka i dvoje dece poginuli u požaru na veliki praznik: Otac policajac uspeo da se spase

Majka i njeno dvoje dece poginuli su u požaru koji je uništio njihov dom u Stroudu. Otac, aktivni policijski službenik Policije grofovije Glosteršir, uspeo je da pobegne i prevezen je u bolnicu.

Hitne službe pozvane su zbog "uveliko razbuktalog" požara u Brimskom Hilu u Stroudu, u Glosterširu, oko tri sata ujutru u petak kada je na ostrvu obeležen Boksing dej.

Sedmogodišnja devojčica, četvorogodišnji dečak i njihova majka, u kasnim tridesetim godinama, bili su zarobljeni u zapaljenoj kući. Telo majke pronađeno je u nedelju, ali formalna identifikacija još nije obavljena.

Policija je saopštila da je otac u više navrata pokušavao da se vrati u kuću, ali nije mogao da uđe dok se požar širio.

Breaking Stroud Gloucestershire Police Appeal Three Persons Three Die a Mother & Two Children Die in Boxing Day blaze in Stroud Police Officer Father & Husband Gets out alive after trying to save family After Devastating Boxing Day House Fire Near Stroud https://t.co/7PUDwFTM3r — 🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇺🇦🇮🇱 Miss Jessica Martina Winfield (@Jessica72351918) 29. децембар 2025.

"Imamo više svedoka koji su videli njegovu agoniju zbog nemogućnosti da uđe i spase svoju decu i suprugu", rekao je detektiv Ian Flečer.

"On je, kao što možete da zamislite, u veoma teškom emotivnom stanju. Nažalost, izgubio je svoju porodicu u vremenu koje bi trebalo da bude srećan praznični period".

Majku i oca probudio je požar usred noći, nakon čega su pokušali da dođu do zadnje spavaće sobe u kojoj su deca spavala. Otac je uspeo da pobegne iz kuće kroz prozor kupatila, a potom je pokušao da se popne i uđe kroz prozor dečje spavaće sobe.

Međutim, kako je dodao detektiv Flečer, to nije bilo moguće zbog "žestine i toplote" požara. Zatim je pokušao ponovo da uđe kroz kupatilo, ali je vatra već "uzela maha".

Nakon toga pokušao je da nasilno uđe kroz prednja i zadnja vrata, ali nije uspeo da se vrati u kuću. Policija je potvrdila da je telo jednog deteta pronađeno, ali da se i dalje nalazi unutar objekta.

Još uvek rade na pronalaženju tela drugog deteta, ali nestabilno stanje objekta zahteva od ekipa da postupaju sa oprezom. Dodali su da je požar počeo u prizemlju objekta i da se ne veruje da postoje sumnjive okolnosti koje su uticale na uzrok požara.



Autor: Jovana Nerić