NOVA TRAGEDIJA U ISTANBULU! Posle smrti majke i dvoje dece, od TROVANJA HRANOM preminuo i OTAC! (FOTO)

Posle smrti majke i dvoje dece od posledica trovanja hranom u hotelu u Istanbulu, preminuo je i otac dece i njen muž. Stradala je cela porodica.

Posle smrti majke iz Hamburga i njene dvoje dece, sada je u Istanbulu preminuo i njen muž, odnosno otac dece. Vest je objavio šef istanbulske zdravstvene direkcije, Abdulah Emre Giner, na platformi "Iks".

Majka i deca iz Hamburga preminuli su u Istanbulu ranije, a sada je potvrđena i smrt oca. Istanbulske vlasti saopštile su da istraga i dalje traje punim intenzitetom, a više osumnjičenih je uhapšeno.

Podsetimo, majka i njeno dvoje dece (3 i 6 godina) iz Nemačke preminuli su od posledica trovanja hranom u popularnoj turističkoj oblasti Istanbula.

Lokalni mediji naveli su da su uzrok trovanja dagnje i punjeni krompiri, popularna ulična hrana, koja se jede u turističkom okrugu Ortakoj, na evropskoj strani Bosfora.

İstanbul’da Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada, yemek satıcılarının sabıkaları ortaya çıktı.



Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) hayatını kaybetti; baba Servet Böcek yoğun bakımda tedavi görüyor.



Aile, İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de… pic.twitter.com/W2abjt1cYn — gdh (@gundemedairhs) 14. новембар 2025.

Autopsija dvoje preminule dece, šestogodišnjeg Kadira Muhameta i trogodišnje Masal završena je, a preliminarni nalazi pokazuju da su deca imala modrice na kolenima i promene na sluzokoži želuca, ali nije pronađen nijedan očigledan patološki uzrok smrti.

Porodica je 9. novembra doputovala iz Nemačke u Istanbul, a 11. novembra su konzumirali hranu od uličnog prodavca u četvrti Ortakoj, kao i obrok u restoranu.

Autor: A.A.