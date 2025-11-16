ĆERKICU (3) I SINA (6) SAHRANILI PORED MAJKE: Došli na odmor u Tursku, pa se otrovali hranom! Otkriveno šta su jeli pre smrti, oglasili se iz restorana

Majka i dvoje dece, koji su iz Nemačke došli na odmor u Istanbul i preminuli od trovanja hranom, sahranjeni su u gradu Bolvadinu u Anatoliji.

Čigdem B. (27) i njena deca, Kadir Muhamet (6) i Masal (3), sahranjeni su jedno pored drugog u subotu u rodnom gradu Bolvadinu, oko 450 kilometara od Istanbula.

Seoski lider Kenan Gencer rekao da su preminuli bili njegovi bliski rođaci.

- Prema našim informacijama, jeli su nešto poput pečenog krompira i dagnji ​​i otrovali su se. Oni koji su pripremali i prodavali ovu hranu treba da budu kažnjeni - rekao je Gencer.

Porodica, koja godinama živi u Hamburgu, svake godine dolazi u Tursku na odmor.

Još dva gosta hotela se razbolela

U međuvremenu, još dva gosta iz istog hotela su takođe hospitalizovana sa sumnjom na trovanje hranom. Menadžer hotela je uverio medije da se u njegovom objektu ne služi hrana i da je dostupna samo flaširana voda.

Majka se probudila u svojoj hotelskoj sobi tokom noći i primetila da joj je ćerka bez svesti. Obavestili su osoblje hotela. Stigla su kola hitne pomoći i prevezla sve četvoro, uključujući i oca, u različite bolnice.

Dečak, koji je ove godine krenuo u školu u Hamburgu, još je bio živ, ali je kasnije preminuo u bolnici. Otac je morao biti intubiran.

Autopsija dvoje preminule dece, šestogodišnjeg Kadira Muhameta i trogodišnje Masal završena je, a preliminarni nalazi pokazuju da su deca imala modrice na kolenima i promene na sluzokoži želuca, ali nije pronađen nijedan očigledan patološki uzrok smrti.

Autor: A.A.