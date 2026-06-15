DRAMA NA LETU ZA AMSTERDAM! Putnik pijan divljao u avionu, a onda je pilot preuzeo stvar u svoje ruke

Avio-saobraćaj, poslednjih godina, sve češće se suočava sa problemima izazvanim neprimerenim ponašanjem putnika.

Kompanije i posade ističu da su bezbednost i kontrola u letelicama apsolutni prioritet, a u slučaju ozbiljnih incidenata letovi mogu biti odloženi ili potpuno prekinuti.

Jedan takav incident zabeležen je nedavno na letu niskotarifne kompanije easyJet iz Lutona ka Amsterdamu.

Airbus A319 već je bio u fazi taksiranja kada je putnik, tvrdi se, počeo da udara glavom u vrata toaleta i da se agresivno ponaša.

Svedoci navode da je muškarac, uprkos ranim jutarnjim satima, navodno bio “prilično pijan“, te da je prethodno izazivao probleme na aerodromu.

Pilot i članovi posade ubrzo su intervenisali u zadnjem delu aviona, kako bi savladali muškarca. U incidentu je učestvovalo i nekoliko putnika, koji su pomogli da se situacija stavi pod kontrolu, tvrdi se.

Izveden uz pratnju policije

Prema navodima svedoka, došlo je do “fizičkog obračuna” u kojem je putnik savladan i oboren na pod. Nakon toga, posada je zatražila pomoć aerodromske službe.

Neimenovani muškarac je ubrzo izveden iz aviona sa 150 putnika, uz policijsku pratnju. Let za Amsterdam je nastavljen tek nakon angažovanja nove posade, što je dovelo do višesatnog kašnjenja.

Kompanija je saopštila da je putnik isključen sa leta zbog “neprimerenog ponašanja“, naglašavajući da posada i zemaljsko osoblje prolaze obuku za brzo reagovanje u ovakvim situacijama.

“Bezbednost i dobrobit putnika i posade naš su najveći prioritet“, navodi se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić