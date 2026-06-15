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ORBAN VIŠE NE MOŽE DA BUDE PREMIJER! Mađarski parlament izglasao promenu ustava!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: AP Photo/Darko Vojinović ||

Amandman predviđa da svi koji su prethodno obavljali funkciju premijera najmanje osam godina ne mogu ponovo biti izabrani na tu funkciju.

Mađarski parlament je usvojio ustavni amandman kojim se premijerima omogućava da obavljaju dužnost najviše osam godina, čime se bivšem premijeru Viktoru Orbanu efektivno onemogućava ponovno obavljanje te funkcije.

Premijer Peter Mađar smenio je Orbana na izborima u aprilu nakon 16 godina vladavine, osvojivši dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućava da poništi ili izmeni zakone koje je donela Orbanova stranka Fides, uključujući i ustav.

Amandman predviđa da svi koji su prethodno obavljali funkciju premijera najmanje osam godina ne mogu ponovo biti izabrani za premijera. To se odnosi na mandate nakon 2. maja 1990. godine.

Premijeri će morati da napuste dužnost nakon ukupno osam godina, odnosno nakon dva mandata.

Ustavni amandman takođe otvara put raspuštanju Kancelarije za zaštitu suvereniteta, koji je osnovala Orbanova vlada. Amandman takođe vraća državi osnivačka prava nad takozvanim fondacijama za upravljanje imovinom od javnog interesa.

Autor: Jovana Nerić

#Mađarski parlament

#Premijer

#Viktor Orban

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