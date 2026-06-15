AKTUELNO

Svet

SRUŠIO SE AMERIČKI BOMBARDER B-52: Hitne službe su na terenu, objavljeni snimci BUKTINJE! (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs/CNN, Foto: Tanjug AP/Emergency Situation Ministry via AP ||

Bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva tipa "boing" B-52 "Stratosferska tvrđava" srušio se u ponedeljak ujutru u američkoj vazduhoplovnoj bazi Edvards, saopštila je baza na društvenim mrežama.

- Bombarder B-52 "Stratofortress" Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država srušio se ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u Edvardsu u 11:20 časova - navodi se u objavi baze na Fejsbuku.

- Hitne službe su odmah reagovale i situacija je i dalje u toku.

Za sada nije poznato da li ima povređenih.

Televizijska mreža CNN saopštila je da je zatražila dodatne informacije od nadležnih u bazi.

Vazduhoplovna baza Edvards nalazi se oko 160 kilometara severno od Los Anđelesa.

Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Američki bombarder

#B-52

#hitne službe

#pad aviona

POVEZANE VESTI

Svet

Ukrajina tvrdi da su oborila ruski bombarder Tu-223M3

Svet

DRAMA NA NEBU! Američki vojni avion proglasio vanrednu situaciju tokom leta iz Izraela ka Velikoj Britaniji

Extra

SVE O TAJNOJ OBLASTI 51! Misterija koja intrigira i fascinira svet: Da li se OVDE kriju odgovori na dugo postavljena pitanja o VANZEMALJCIMA?

Svet

SRUŠIO SE RUSKI BOMBARDER! Drama na nebu, letelica se pokvarila TOKOM LETA: Pronađeni piloti

Svet

Srušio se gruzijski avion: Ministarstvo odbrane potvrdilo pogibiju pilota

Region

Srušio se avion u Hrvatskoj: Sve hitne službe izlaze na teren