SRUŠIO SE AMERIČKI BOMBARDER B-52: Hitne službe su na terenu, objavljeni snimci BUKTINJE! (VIDEO)

Bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva tipa "boing" B-52 "Stratosferska tvrđava" srušio se u ponedeljak ujutru u američkoj vazduhoplovnoj bazi Edvards, saopštila je baza na društvenim mrežama.
- Bombarder B-52 "Stratofortress" Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država srušio se ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u Edvardsu u 11:20 časova - navodi se u objavi baze na Fejsbuku.
BREAKING: A U.S Air Force B-52 Stratofortress has crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 15. јун 2026.
Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. pic.twitter.com/IfPFcMkbeu
- Hitne službe su odmah reagovale i situacija je i dalje u toku.
BREAKING | B-52 Bomber Crashes in CA— Citizen (@CitizenApp) 15. јун 2026.
The American aircraft went down shortly after takeoff from Edwards Air Force Base this morning. Get real-time updates with Citizen App. 📲
📍Edwards Air Force Base, California. pic.twitter.com/4KUrEPKzlq
Za sada nije poznato da li ima povređenih.
BREAKING: US B-52 bomber crashes at Edwards Air Force Base, California pic.twitter.com/0PI2qg9BjW— Rapid Report (@RapidReport2025) 15. јун 2026.
Televizijska mreža CNN saopštila je da je zatražila dodatne informacije od nadležnih u bazi.
Vazduhoplovna baza Edvards nalazi se oko 160 kilometara severno od Los Anđelesa.
Autor: Marija Radić