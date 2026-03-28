AKTUELNO

Svet

DRAMA NA NEBU! Američki vojni avion proglasio vanrednu situaciju tokom leta iz Izraela ka Velikoj Britaniji

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Avion Ratnog vazduhoplovstva SAD proglasio je vanrednu situaciju dok je danas leteo iz Izraela ka britanskoj vazdušnoj bazi.

Avion Boeing KC-135 Stratotanker, koji je ranije poleteo sa aerodroma Ben Gurion ka bazi RAF Mildenhall, navodno je proglasio vanrednu situaciju zbog problema sa hidraulikom, prema navodima naloga za praćenje aviona na mreži X.

Posada je navodno pitala da li se londonski Hitrou može koristiti kao alternativni aerodrom jer im je bila potrebna dugačka pista, iako se činilo da je letelica u tom trenutku i dalje išla ka Mildenhallu.

Avion, REACH 123, jedna je od velikih letelica američke vojske za dopunu goriva, koja se koristi za snabdevanje američkih bombardera tokom leta u misijama dugog dometa.

Kasnije se pojavila informacija da je avion bezbedno sleteo u Mildenhall.

Incident se dogodio nakon što je svih šest članova posade američkog aviona za dopunu goriva KC-135 poginulo u padu u zapadnom Iraku ranije ovog meseca.

Američki avion KC-135 srušio se u zapadnom delu Iraka, za koji su vlasti rekle da je "prijateljski vazdušni prostor", a tragedija nije bila uzrokovana "neprijateljskom vatrom".

Autor: Iva Besarabić

