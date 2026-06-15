'BILA JE JOŠ ŽIVA KADA JE PALA' Medicinska sestra otkrila potresne detalje smrti Marije koju su bacili sa 40 metara bez konopca (FOTO+VIDEO)

Tragična smrt Marije Eduarde Rodriges de Freitas (21) nakon skoka sa mosta bez sigurnosnog užeta šokirala je Brazil. Medicinska sestra otkrila potresne detalje.

Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21) poginula je nakon što je u subotu bačena sa napuštenog mosta visokog oko 40 metara u saveznoj državi Sao Paolo, bez pričvršćenog sigurnosnog užeta, a prema informacijama koje su sada objavili mediji, mlada Brazilka bila je još živa odmah nakon pada,

Ovo je izjavila dežurna medicinske sestre koja je pokušala da joj pomogne.

Ambiciozna studentkinja koja je želela da bude profesorka fizičkog vaspitanja navodno je tražila da bude bačena "kao avion", pri čemu su je dva instruktora podigla na ramena dok je ona raširila ruke, što se moglo videti na jezivim snimcima koji su se proširili internetom.

🔵#BRASIL🇧🇷 : Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío .#COMENTA #COMPARTE pic.twitter.com/qtnLiTzPUd — Los del Sur Noticias (@LdelSurNoticias) 14. јун 2026.

Niko nije preuzeo odgovornost

Osobe koje su propustile da pričvrste uže za njen pojas optužene su za ubistvo sa eventualnom namerom, što je pravna kvalifikacija koja se primenjuje kada počinilac nije imao direktnu nameru da ubije, ali je postupao krajnje nepažljivo i time izazvao smrt.

Za sada nijedna kompanija nije preuzela odgovornost za ovu tragediju, a čini se da su muškarci delovali kao neovlašćena grupa.

Šokantno, Marija Rodriges de Freitas nije umrla odmah nakon pada, rekla je medicinska sestra Rejza Dias, koja je pokušala da joj spase život. Dias je opisala koliko je bilo teško prići povređenoj devojci.

- Izgrebala sam celu ruku jer je dole strma padina i postojalo je samo jedno uže pomoću kojeg smo se spuštali. Sve je bilo prekriveno blatom. Nastavila sam da se spuštam, sve niže i niže, hodali smo do kraja. Devojka je teško disala i imala slab puls dok sam joj pružala prvu pomoć - rekla je Dias i nastavila:

Lekari bili nemoćni

- Čak sam i razgovarala sa njom. Imam običaj da se šalim i kažem: ‘Niko ne umire dok sam ja na smeni.’ I rekla sam joj upravo to, iako tada nisam bila na poslu.

Uprkos naporima da joj se spase život, nije preživela povrede i preminula je pre nego što je stigla u bolnicu.

Brazilska vojna policija saopštila je lokalnim medijima da su dva muškarca pobegla sa lica mesta u Limeiri odmah nakon što su shvatili svoju fatalnu grešku. Muškarci su ubrzo locirani u obližnjem šumovitom području pomoću helikoptera, a Sekretarijat javne bezbednosti Sao Paola je potom potvrdio da je šest osoba privedeno na ispitivanje.

🇧🇷‼️NOVO: Infelizmente identificada: Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos. A jovem que caiu da Ponte Esqueleto em Limeira (SP) ontem.



Os funcionários esqueceram de prender a corda de segurança e a jogaram mesmo assim.



Vídeos mostram que várias pessoas perceberam o… pic.twitter.com/3RLoXBxK4a — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) 14. јун 2026.

Trojica u pritvoru identifikovani su lokalno kao Maikon Fernandes Sintra (42), Luis Felipe Felisijano Egorov (32) i Vitor de Freitas Gonsalves (27).

Brazilski tim za bandži skokove objavio se saopštenje u kome se navodi da dele "zajedničku“ odgovorni za sprovođenje bezbednosnih provera pre nego što su fatalno bacili ženu sa mosta, a da je nisu zakačili.

Policija je saopštila da osobe koje su uhapšene nisu imale licencu za bandži džamping i da nisu imali dozvolu da organizuju skokove s mosta "Skeleton".

Autor: Marija Radić