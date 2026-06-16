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HAMAS PREDLOŽIO: Novi pregovori palestinskih frakcija u Moskvi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zamenik predsednika političkog biroa Hamasa Musa Abu Marzuk izjavio je danas da bi Rusija mogla da okupi različite palestinske frakcije u Moskvi kako bi usaglasile zajedničke stavove i postigle pomirenje.

U izjavi za RIA Novosti, Abu Marzuk je ocenio da je Rusija i ranije uspešno organizovala sastanke palestinskih političkih snaga i pomagala u izradi dokumenata prihvatljivih za većinu frakcija.

"Rusija je uspešno okupljala sve palestinske snage za istim stolom i pomagala u izradi dokumenata prihvatljivih za većinu frakcija. To iskustvo može biti korisno i ubuduće", rekao je Abu Marzuk.

On je naveo da bi Rusija mogla da predloži da palestinske frakcije održe sastanak u Moskvi, ali je istakao da je za konkretne rezultate neophodna snažnija politička volja samih Palestinaca za postizanje jedinstva.

Podeljenost palestinskih političkih snaga smatra se jednom od glavnih prepreka napretku u rešavanju palestinsko-izraelskog sukoba. Posebno su izražene razlike između Fatah, koji dominira na Zapadnoj obali, i Hamasa, koji i dalje zadržava značajan uticaj u Pojasu Gaze.

Hamas trenutno razgovara o sprovođenju druge faze mirovnog plana za Gazu američkog predsednika Donalda Trampa sa drugim palestinskim frakcijama.

Autor: D.S.

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