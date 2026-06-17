Đorđa Meloni ostavila duvan: Italijanska premijerka iznenadila lidere G7

Tokom samita G7 u Evijanu, italijanska premijerka Đorđa Meloni otkrila je liderima najmoćnijih država sveta da je pre mesec dana prestala da puši. Ova vest naišla je na odobravanje njenih kolega, s obzirom na to da je Meloni godinama bila poznata kao strastveni pušač i o tome često javno govorila.

Atmosfera na samitu G7

Kada je tokom neformalnog razgovora nemački kancelar Fridrih Merc upitao premijerku da li joj uz kafu nedostaje cigareta, Meloni je kratko i jasno odgovorila: „Nemam, prestala sam!“. Njena izjava izazvala je pozitivne reakcije, a japanska premijerka Sanae Takaiči pohvalila je njenu odluku rečima „Bravo!“.

Dugogodišnja borba sa navikom

Ovo nije prvi put da se pitanje pušenja italijanske premijerke pominje u diplomatskim krugovima:

Susret sa Erdoganom: Prošle godine na samitu u Egiptu, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan javno je pozvao Meloni da ostavi duvan, na šta se ona šaljivo branila da je to „nemoguće“.

Lično iskustvo: Meloni je ranije u svojoj knjizi priznala da je pušenje navika koje se teško osloboditi, navodeći da joj je cigareta ponekad čak pomagala u uspostavljanju neformalnijih odnosa sa stranim državnicima.

Povratak cigaretama: Nakon pauze od 13 godina, premijerka je u jednom trenutku ponovo počela da puši, što je iskreno podelila sa javnošću.

Čini se da je nakon višegodišnjih pokušaja, Đorđa Meloni konačno uspela da pobedi ovu naviku, što je simbolično obeležila pred najvišim svetskim zvaničnicima.

Autor: D.S.