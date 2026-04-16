ĐORĐA MELONI NIKAD JASNIJA PODRŠKA UKRAJINI NIJE SAMO MORALNA DUŽNOST

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da pružanje podrške Ukrajini ne predstavlja samo moralnu obavezu, već i jasnu stratešku neophodnost za stabilnost čitavog kontinenta. Ona je naglasila da u ovom sukobu nije u pitanju samo dostojanstvo, sloboda i nezavisnost Kijeva, već je ulog i sama bezbednost Evrope, zbog čega saveznici moraju ostati jedinstveni u svojoj pomoći.

Meloni je potvrdila da će Italija nastaviti da unutar grupa G7 i Evropske unije aktivno promoviše ekonomski pritisak na Rusiju, s obzirom na to da zvanična Moskva i dalje ne pokazuje nikakve konkretne znake volje za učešćem u pregovaračkom procesu. Prema njenim rečima, ruska strana istrajava u napadima na civilno stanovništvo i nastavlja da ciljano uništava civilnu infrastrukturu, što zahteva odlučan i kontinuiran odgovor međunarodne zajednice.

Premijerka je zaključila da Italija ostaje čvrsto posvećena jačanju ekonomskih sankcija i diplomatskog pritiska sve dok Rusija ne promeni svoj trenutni kurs. Ona je istakla da je odbrana ukrajinskog suvereniteta direktno povezana sa očuvanjem mira i demokratskih vrednosti na kojima počiva savremena Evropa.