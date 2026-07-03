UZNEMIRUJUĆI SNIMAK TRAGEDIJE! SELFI GA KOŠTAO ŽIVOTA: Muškarac pao u provaliju od 150 metara

Planinar koji je, prema navodima, želeo da napravi fotografiju "pogodnu za društvene mreže" na vrhu planine tragično je poginuo.

Kajo Roša Agijar Arabal (44) pao je sa visine od oko 150 metara nakon što se popeo na stenu na vrhu planinske staze Pedra do Macaco u Brazilu.

U potresnim okolnostima, njegovi poslednji trenuci pre smrtonosnog pada zabeleženi su kamerom drugog člana grupe sa kojim je krenuo na uspon.

Arabal je viđen kako se penje na stenu koja je izgledala nestabilno, a koja se nalazi na vrhu staze u Mariki, u blizini Rio de Žaneira, u nedelju ujutru, samo nekoliko trenutaka pre nego što je došlo do tragedije.

Kako se navodi, nekoliko ljudi je već imalo nezgode na ovom slikovitom mestu, do kojeg turisti stižu nakon oko 40 minuta pešačenja uz stazu, prenosi LADBible.

Arabal je viđen kako se spušta sa velike stene i pokušava da pronađe oslonac, pre nego što se okrenuo kako bi se spuštao unazad.

Zatim je delovalo da je delimično izgubio stisak, pre nego što je nakratko dospeo na neku vrstu izbočine, ali je potom izgubio ravnotežu i pao sa visine od oko 150 metara i poginuo.

Lokalni mediji su izvestili da se žena koja je snimala njegov rizičan poduhvat čuje kako mu govori da "bude oprezan" samo nekoliko sekundi pre pada sa vrha.

Zvaničnici su pokrenuli akciju spasavanja koja je trajala oko četiri sata nakon dojave o incidentu, a spasioci su morali da se probijaju kroz gustu vegetaciju i težak teren.

Mateus Moura iz Civilne odbrane Marike rekao je: "Morali smo da uđemo kroz gusto šumovito područje sa izuzetno teškim pristupom da bismo došli do njega."

"Morali smo da se penjemo, koristimo užad i sprovedemo nekoliko procedura pre nego što smo stigli do lokacije", dodao je Mateus, objašnjavajući da se posetioci često penju na stenu radi fotografisanja.

On je naveo da incident nije prvi takve vrste na tom području, uz napomenu da je Arabal sišao sa stene pogrešnom stranom pre smrtonosnog pada.

Na planinskoj stazi Pedra do Macaco nedostaje upozoravajuća signalizacija, uprkos tome što pojedine oblasti imaju smrtonosni potencijal.

Muškarac za kog se veruje da je Arabalov brat, Tairu Arabal, odao je počast planinaru u objavi na društvenim mrežama.

"Moj brat Kajo je danas preminuo usled nesreće dok je radio ono što je voleo: planinarenje u svom voljenom regionu jezera", napisao je, prema lokalnom mediju Estadão.

PAŽNJA! SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆ!

💔 A future tour guide fell to his death while posing for a photo



44-year-old Caio Arrabal climbed onto a rock at the top of Brazil's 150-meter Pedra do Macaco trail to take a scenic picture.



In the video, a woman can be heard shouting, "Be careful!" Seconds later, he falls.… pic.twitter.com/MGtPUSxftS — NEXTA (@nexta_tv) 01. јул 2026.

Nažalost, gubici putnika u potrazi za savršenom fotografijom nisu retka pojava u današnje vreme.

Prošle godine, 53-godišnja Ruskinja je poginula nakon što se nagnula iz voza kako bi napravila selfi dok je putovala poznatom rutom Podi Menike u Šri Lanki.

A 2024. godine, kineskinja je pala u aktivni vulkan u Banjuvangi u Indoneziji, pred užasnutim suprugom, nakon što se okliznula dok je pravila fotografije.

Autor: S.M.