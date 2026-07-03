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Autobus sleteo u dubok kanal pored puta, poginulo 40 ljudi: Stravična tragedija u Pakistanu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bijaya Rai ||

Najmanje 40 osoba je poginulo, a osam je povređeno kada je autobus sleteo u duboki kanal pored puta u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Beludžistan, saopštili su danas spasilačka služba i lokalne vlasti.

Autobus privatnog međugradskog prevoznika saobraćao je iz Kete, glavnog grada provincije Beludžistan, ka pakistanskoj prestonici, Islamabadu, prenosi Rojters.

U trenutku nesreće u autobusu se nalazilo 48 putnika, navela je spasilačka služba.

Povređenima je ukazana prva pomoć, nakon čega su prebačeni u bolnicu u gradu Žob, oko 75 kilometara od mesta nesreće u okrugu Šerani.

Tela poginulih, takođe, su prevezena u istu bolnicu, saopštili su spasilačka služba i zamenik komesara okruga Šerani Hazrat Vali.

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Autor: Marija Radić

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