Autobus sleteo u dubok kanal pored puta, poginulo 40 ljudi: Stravična tragedija u Pakistanu (VIDEO)

Najmanje 40 osoba je poginulo, a osam je povređeno kada je autobus sleteo u duboki kanal pored puta u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Beludžistan, saopštili su danas spasilačka služba i lokalne vlasti.

Autobus privatnog međugradskog prevoznika saobraćao je iz Kete, glavnog grada provincije Beludžistan, ka pakistanskoj prestonici, Islamabadu, prenosi Rojters.

U trenutku nesreće u autobusu se nalazilo 48 putnika, navela je spasilačka služba.

Heartbreaking news from Balochistan: 🚌 🚨 🚨

A passenger bus met with a tragic accident after plunging into a deep ravine in the Danasar area. 40 people lost their lives, while 8 others sustained injuries. pic.twitter.com/C0b0vfjBhQ — Ayesha Ufaq (@Ufaq_RM) 03. јул 2026.

Povređenima je ukazana prva pomoć, nakon čega su prebačeni u bolnicu u gradu Žob, oko 75 kilometara od mesta nesreće u okrugu Šerani.

Tela poginulih, takođe, su prevezena u istu bolnicu, saopštili su spasilačka služba i zamenik komesara okruga Šerani Hazrat Vali.

Autor: Marija Radić