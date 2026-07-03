JEZIV SLUČAJ U KOMŠILUKU: Majka tukla i davila četvoromesečnu bebu, partner sve gledao

Četvoromesečnu bebu napala je rođena majka u opštini Dumitrešti, u rumunskom okrugu Vranča. Žena je dete udarala po licu i davila ga, dok je njen partner sve to nemo posmatrao. Beba je zbrinuta pod starateljstvom predstavnika Direkcije za socijalnu zaštitu i zaštitu dece (DGASPC), a dvoje odraslih uhapšeno je i određen im je pritvor od 30 dana.

"U trenutku kada se incident dogodio, Direkcija za socijalnu zaštitu i zaštitu dece okruga Vranča obaveštena je od strane policije iz opštine Dumitrešti. Putem Službe za hitne intervencije institucija je odmah preduzela sve zakonom propisane mere radi zaštite maloletnika."

"Napominjemo da očinstvo nad detetom nije priznato. Dete je prevezeno na pregled u Urgentni centar Okružne bolnice 'Sveti Pantelimon' u Fokšaniju, gde su ga pregledali lekari specijalisti. Nakon pregleda utvrđeno je da nije potrebno azadržavanje u bolnici."

"Potom je bebu preuzeo mobilni tim Direkcije za socijalnu zaštitu i zaštitu dece okruga Vranča i hitno je smeštena kod profesionalnog hranitelja."

"Trenutno dete dobija negu, nadzor, stručnu podršku i odgovarajuću zaštitu u bezbednom okruženju", izjavio je u sredu za Agerpres portparol DGASPC Vranča, Danuc Štefan, prenosi Antena Observator.

Majka optužena za pokušaj teškog ubistva

Prema navodima Vojnog tužilaštva pri Vojnom sudu u Jašiju, dežurni tužilac je 24. juna pokrenuo krivični postupak protiv majke deteta zbog pokušaja teškog ubistva u okviru porodičnog nasilja, kao i protiv njenog vanbračnog partnera zbog saučesništva u istom krivičnom delu.

"U noći između 23. i 24. juna 2026. godine, oko 23 časa, osumnjičena je, dok se nalazila u kući svog vanbračnog partnera u selu Lăstuni, opština Dumitrešti, okrug Vranča, više puta snažno udarila svog sina dlanom po licu i više puta ga stiskala za vrat sa namerom da ga usmrti."

"Vanbračni partner osumnjičene, sa kojim živi u njegovoj kući, prisustvovao je nasilju koje je ona te noći izvršila nad svojim maloletnim sinom. Iako ju je čuo kako govori da namerava da ubije dete, nije intervenisao niti joj je uzeo dete iz naručja, čime ju je ohrabrio da nastavi sa napadom", navodi se u saopštenju glavnog vojnog tužioca, pukovnika Ikima Kodrina Sirkua.

Protiv osumnjičenih je najpre određeno zadržavanje do 24 časa, nakon čega su tužioci zatražili određivanje pritvora. Sudija za prethodni postupak Krivičnog odeljenja Suda u Bakaiju prihvatio je taj predlog i odredio im pritvor u trajanju od 30 dana. Takođe je izdata i mera zaštite.

Autor: Marija Radić