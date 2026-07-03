ANKARA PRAVI ISTORIJSKI KORAK: Turska aplicira za SEPA sistem, evo šta to znači za ekonomiju i građane!

Turski ministar finansija Mehmet Šimšek izjavio je danas da je Turska podnela zahtev za pridruživanje Jedinstvenom platnom području u evrima (SEPA), uz niz drugih ekonomskih reformi koje imaju za cilj jačanje integracije sa Evropskom unijom.

Šimšek je tokom ekonomskog dijaloga između Turske i Evropske unije u palati Dolmabahče, na zajedničkoj konferenciji za medije sa evropskim komesarom za ekonomiju Valdisom Dombrovskisom, rekao da je Turska Evropskom platnom savetu uputila pismo o nameri za pristup SEPA sistemu, koji omogućava brže, jeftinije i bezbednije prekogranične transfere u evrima.

SEPA omogućava standardizovana plaćanja u evrima između država članica i povezanih zemalja, uključujući pojedine države koje nisu u EU, ali učestvuju u evropskim finansijskim sistemima. Šimšek je naglasio da bi priključenje ovom sistemu značajno smanjilo troškove međunarodnih transakcija za građane i kompanije u Turskoj, gde se trenutno za slanje evra u inostranstvo plaćaju visoke provizije, dok bi u okviru SEPA sistema takva plaćanja bila znatno jeftinija ili besplatna.

Pored finansijske integracije, Šimšek je najavio i promene u zakonodavstvu javnih nabavki, koje bi omogućile kompanijama iz Evropske unije da učestvuju na turskim javnim tenderima, uz uslov reciprociteta, odnosno da turske kompanije imaju isti pristup tržištima tih zemalja.

Evropski komesar Valdis Dombrovskis ocenio je da u "sve fragmentiranijem globalnom okruženju" postoji značajan neiskorišćen potencijal za jaču ekonomsku saradnju EU i Turske, posebno u oblastima trgovine, infrastrukture i logistike. On je izdvojio infrastrukturne projekte poput železničkih koridora u Istanbulu kao ključne za jačanje regionalne povezanosti i trgovinskih tokova u širem području Crnog mora i Južnog Kavkaza.

Autor: D.S.