Tinejdžer poginuo na letovanju u Grčkoj: Pao s terase hotela, policija uhapsila radnika trafike

Mladić iz Engleske (17), koji je u ranim jutarnjim satima u petak pao sa balkona hotela u Halandriju (Grčka), proglašen je mrtvim usled oštećenja na mozgu.

On je u vrlo kritičnom stanju prebačen u bolnicu gde je podlegao povredama.

U međuvremenu, policija sprovodi istragu kako bi razjasnila okolnosti pod kojima je došlo do teške nesreće, piše Protothema.

Prema dostupnim informacijama, utvrđeno je da su pre nesreće maloletnik i njegov prijatelj nezakonito kupili alkohol u jednom kiosku.



Da bi im kupovina bila omogućena, pokazali su lažnu vozačku dozvolu. Zaposleni koji im je prodao alkohol uhapšen je zbog izlaganja maloletnika opasnosti i zbog kršenja zakona o alkoholu i duvanu.

Autor: S.M.