Fiat stiže kod pape u dvorište

Fiat je postigao dogovor o isporuci 30 potpuno električnih vozila Vatikanu - ova malena "flota" obuhvata modele Topolino i Tris, koji su namenjeni za obavljanje svakodnevnih poslova.

Početna serija od 20 vozila svečano je uručena ispred sedišta Guvernerata Vatikana, u prisustvu generalnog direktora Fiata i obojice generalnih sekretara vatikanske administracije.

Program "Ekološka konverzija 2030" obavezuje Guvernerat na smanjenje ugljeničnog otiska svoje flote, sa krajnjim ciljem postizanja nulte emisije štetnih gasova do kraja ove decenije. Nova Fijatova vozila koristiće se za obavljanje svakodnevnih unutrašnjih poslova i operacija zaposlenih u Guverneratu.

Kombinacija dva različita modela u okviru flote ukazuje na potrebe koje obuhvataju kako ličnu mobilnost, tako i lakše operativne zadatke.

Fiat Topolino je namenjen efikasnom i kompaktnom prevozu pojedinaca unutar vatikanskih ulica, a Fiat Tris je prilagođen lakšim operativnim i logističkim zadacima. Ovim ugovorom, Fiatov asortiman mikromobilnosti uspešno se širi sa tržišta privatnih korisnika na segment institucionalnih voznih parkova.

Ova primopredaja poslužila je kao uvod u širi događaj održan u Rimu, na kojem je FIat predstavio svoj kompletan asortiman mikromobilnosti i viziju razvoja vozila budućnosti.

Autor: S.M.