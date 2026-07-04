AKTUELNO

Svet

Fiat stiže kod pape u dvorište

Izvor: B92, Foto: Pixabay.com ||

Fiat je postigao dogovor o isporuci 30 potpuno električnih vozila Vatikanu - ova malena "flota" obuhvata modele Topolino i Tris, koji su namenjeni za obavljanje svakodnevnih poslova.

Početna serija od 20 vozila svečano je uručena ispred sedišta Guvernerata Vatikana, u prisustvu generalnog direktora Fiata i obojice generalnih sekretara vatikanske administracije.

Program "Ekološka konverzija 2030" obavezuje Guvernerat na smanjenje ugljeničnog otiska svoje flote, sa krajnjim ciljem postizanja nulte emisije štetnih gasova do kraja ove decenije. Nova Fijatova vozila koristiće se za obavljanje svakodnevnih unutrašnjih poslova i operacija zaposlenih u Guverneratu.

Kombinacija dva različita modela u okviru flote ukazuje na potrebe koje obuhvataju kako ličnu mobilnost, tako i lakše operativne zadatke.

Fiat Topolino je namenjen efikasnom i kompaktnom prevozu pojedinaca unutar vatikanskih ulica, a Fiat Tris je prilagođen lakšim operativnim i logističkim zadacima. Ovim ugovorom, Fiatov asortiman mikromobilnosti uspešno se širi sa tržišta privatnih korisnika na segment institucionalnih voznih parkova.

Ova primopredaja poslužila je kao uvod u širi događaj održan u Rimu, na kojem je FIat predstavio svoj kompletan asortiman mikromobilnosti i viziju razvoja vozila budućnosti.

Autor: S.M.

#FIAT

#Vatikan

#papa

#saradnja

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Daju ENERGIJU, pune su vitamina D, smanjuju UPALE: Ove namirnice su najbolja HRANA za MOZAK

Svet

U domu svete Marte izloženo telo pape Franje (FOTO)

Društvo

Veličanstven vatromet u Kragujevcu! Spektakl u čast početka proizvodnje električnog 'fiat grande pande' (FOTO)

Društvo

DRŽAVA DAJE POMOĆ DO 5.000 EVRA: Prijave počinju 1. marta

Lifestyle

Zaboravite limun, ovo je magična kombinacija sa toplom vodom, samo tako započnite dan!

Svet

HITNA ISPORUKA LEKOVA U GAZU: Postignut dogovor o dostavi medikamenata taocima Hamasa i Palestinskim civilima