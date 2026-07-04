Porodica pronašla više od 1.000 LJUDSKIH KOSTIJU u bašti: Horor u Nemačkoj

Porodica iz nemačkog grada Braunšvajga pronašla je više od 1.000 ljudskih kostiju i zuba tokom radova na uređenju dvorišta, a nemačka policija saopštila je da dosadašnja istraga nije pokazala da je reč o krivičnom delu.

Bračni par, koji je kuću u naselju Dibesdorf kupio pre dve godine, na ljudske ostatke naišao je prilikom uklanjanja starih staza i pripreme zemljišta za uređenje bašte.

Nakon ovog otkrića obavestili su policiju, koja je zajedno sa stručnjacima sudske medicine izvršila detaljan uviđaj i prikupila posmrtne ostatke, prenosi nemački javni servis NDR.

Prema rezultatima dosadašnjih analiza, na kostima nisu uočeni tragovi povreda koji bi ukazivali na nasilnu smrt, a tužilaštvo u Braunšvajgu navelo je da su ostaci, prema procenama, stari između 50 i 100 godina.

Istražitelji za sada ne raspolažu dokazima koji bi omogućili identifikaciju preminulih, niti su na lokaciji pronađeni lični predmeti ili drugi tragovi koji bi mogli da rasvetle njihov identitet.

Braunschweig 1000ende Knochen im Garten gefunden😱😱😱 pic.twitter.com/QDUgo3z2ky — MartinaKlar (@MartinaKlar) 04. јул 2026.

Moguće objašnjenje ponudio je jedan stariji meštanin, koji je policiji ispričao da se seća kako je početkom šezdesetih godina prošlog veka prilikom izgradnje stambenih objekata u tom delu grada za nasipanje parcela korišćena zemlja sa groblja.

Ta tvrdnja podržava pretpostavku da su ljudski ostaci na imanje dospeli zajedno sa nasutim zemljištem.

Vlasnik kuće, međutim, smatra da ostaju otvorena pitanja, navodeći da su pojedine kosti pronađene u anatomskom rasporedu, što, prema njegovom mišljenju, nije u potpunosti u skladu sa teorijom o premeštenoj zemlji.

Porodica je najavila da će nastaviti iskopavanja u saradnji sa stručnjacima, a svaki novi nalaz biće predat policiji.

Njihova želja je da svi pronađeni posmrtni ostaci budu dostojno sahranjeni na gradskom groblju.

Autor: Marija Radić