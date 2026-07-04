Ukrajinski oligarh izašao iz kome nakon eskplozije u Monaku: I dalje se traga za osumnjičenom

Ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev izašao je iz kome i oporavlja se u bolnici u Marseju, nakon eksplozije u Monaku u kojoj su povređeni on i još dve osobe, dok se za osumnjičenom ukrajinskom državljankom Anastasijom Berezovskom (39) traga u međunarodnoj akciji, saopštilo je tužilaštvo Monaka.

Jedna od povređenih, Ana Nasobina, za koju mediji tvrde da je vanbračna partnerka ukrajinskog biznismena, i dalje je u životnoj opasnosti, nakon što je u ponedeljak uveče u kritičnom stanju prevezena u bolnicu Paster u Nici i podvrgnuta amputaciji obe noge, navodi se u saopštenju.

Ukrajinka je poslednjih dana primila masovne transfuzije krvi i rizikuje da izgubi upotrebu nekoliko čula (vid, sluh, govor), prenosi portal Nice-Matin.

Trinaestogodišnje dete, takođe povređeno u eksploziji, primljeno u Dečiju bolnicu Lenval u Nici sa lakšim povredama i van je životne opasnosti.

Prema navodima tužilaštva, eksplozija se dogodila u ponedeljak uveče ispred jedne zgrade u Monaku, a kao glavni osumnjičeni označena je žena za koju se veruje da je postavila eksplozivnu napravu i aktivirala je daljinskim upravljačem u trenutku kada su žrtve stigle ispred ulaza u objekat.

Nakon napada, osumnjičena je pobegla pešice u susedni Bosolej, gde je preuzela vozilo i nastavila bekstvo preko Italije ka Nemačkoj, gde je imala prijavljeno prebivalište.

Za njom je raspisana međunarodna poternica preko Interpola zbog sumnje na pokušaj ubistva, postavljanje eksplozivne naprave na javnom mestu i udruživanje radi izvršenja krivičnog dela.

Istraga je u toku, a nemački istražni organi saopštili su da su tokom pretresa njenog stana pronađeni određeni dokazi koji su prosleđeni vlastima Monaka.

Autor: Marija Radić