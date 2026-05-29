STRAVIČNA EKSPLOZIJA I POŽAR U TEKSASU: Troje mrtvih, među njima i DETE, spasioci i dalje kopaju po ruševinama stambene zgrade!

Najmanje tri osobe, među kojima su dve žene i jedno dete, poginule su u stravičnom požaru koji je izbio u stambenom kompleksu u Dalasu nakon snažne eksplozije. Prema zvaničnim informacijama lokalnih vlasti, u ovom užasu povređeno je još pet osoba, dok se vatrogasne ekipe i dalje nalaze na terenu.

Kako prenosi ABC Njuz, zvaničnici Vatrogasne službe Dalasa potvrdili su na konferenciji za novinare da se jedna od povređenih osoba nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju.

Vatrogasci stigli zbog curenja gasa, pa odleteli u vazduh!

Zamenik načelnika vatrogasne službe Dalasa, Mark Beri, izjavio je da su vatrogasne ekipe zapravo izašle na teren po prijavi građana o curenju gasa. Međutim, u trenutku kada su stigli u stambeni kompleks, došlo je do stravične eksplozije koja je razorila zgradu.

Požar je izbio u četvrtak nešto pre 13 časova po lokalnom vremenu i munjevitom brzinom je prerastao u požar petog, najvišeg stepena, istakao je pomoćnik načelnika Džejms Ras. Iako je vatrena stihija u međuvremenu stavljena pod kontrolu, drama i dalje traje.

Crne prognoze: Broj žrtava bi mogao da poraste

Spasilačke ekipe neumorno pretražuju ruševine i upozoravaju da bi broj žrtava, nažalost, mogao da poraste. Na licu mesta se koristi teška mehanizacija za uklanjanje ostataka uništenog objekta, a do sada je pregledano svega između 35 i 40 odsto ruševina. Pored ljudstva, u pretrazi terena koriste se i specijalni dronovi kako bi se locirale eventualne nove žrtve.

Stanovnici naselja Oak Klif, u kojem se nalazi ovaj stambeni kompleks, opisali su medijima trenutke čistog horora. Svedoci navode da su prvo čuli detonaciju od koje se zatreslo tlo, a potom i jezive vriske ljudi koji su pokušavali da se spasu iz gustog, crnog dima. Od siline udara popucala su stakla i na okolnim zgradama u komšiluku.

Autor: D.S.