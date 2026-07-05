DRAMA U NJUJORKU TOKOM PROSLAVE DANA NEZAVISNOSTI: Vatromet izazvao požar na Bruklinskom mostu, vatrogasci hitno reagovali (VIDEO)

Plamen i gust dim nadvili su se nad mostom pre nego što su vatrogasci uspeli da ugase vatru. Prema dostupnim informacijama, nije bilo povređenih, prenosi AP.

U gašenju požara učestvovala su dva vatrogasna vozila, saopštila je gradska vatrogasna služba. Vatrogasci su nešto pre 22 časa gasili vatru na mostu, koji je za vreme proslave bio zatvoren za saobraćaj.

Portparol vatrogasne službe izjavio je da ovakvi požari nisu neočekivani, zbog čega se publika tokom vatrometa drži na bezbednoj udaljenosti od mesta ispaljivanja pirotehnike.

🇺🇸 Americans celebrated Independence Day so hotly that even the Brooklyn Bridge caught fire



The structure burst into flames in several places where fireworks were being launched to mark the 250th anniversary of US independence.



Built in the 19th century, the Brooklyn Bridge is… pic.twitter.com/mb7mVhp68I — NEXTA (@nexta_tv) 05. јул 2026.

Proslava u Njujorku počela je ranije nego što je bilo planirano zbog najavljenog lošeg vremena, koje je dovelo do otkazivanja i odlaganja brojnih manifestacija širom Istočne obale SAD.

Među njima je bio i Vašington, gde su vlasti zbog oluje bile primorane da evakuišu posetioce iz Nacionalnog tržnog centra (National Mall).

Autor: Iva Besarabić