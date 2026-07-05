ZBOG ETNE ZATVOREN VAZDUŠNI PROSTOR: Erupcija vulkana napravila kolaps u Italiji (VIDEO)

Zbog erupcije vulkana Etna danas su privremeno obustavljeni svi planirani dolasci na aerodrom u italijanskoj Kataniji, prenose tamošnji mediji.

Kako se navodi, zbog eruptivne aktivnosti i emisije vulkanskog pepela u atmosferu, kompanija za upravljanje aerodromom je naredila zatvaranje sektora vazdušnog prostora, prenosi Tg24 Skaj.

Mount Etna erupting now in Sicily, Italy. pic.twitter.com/ScPqT5ixGr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 05. јул 2026.

Avionima koji se trenutno nalaze na aerodromu dozvoljeno je da polete.

Putnicima se savetuje da provere status svojih letova kod avio-kompanija pre nego što krenu na aerodrome, a dodatna ažuriranja biće izdata u narednim satima, navodi se u saopštenju uprave aerodroma.

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Autor: Marija Radić