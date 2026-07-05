POGLEDAJTE NAJVEĆI VOJNI KOMPLEKS NA SVETU: 'Oktagon' vredan 50 milijardi evra nalazi se u pustinji i veći je i od Pentagona (FOTO+VIDEO)

Egipat je u nedelju otvorio novo sedište svojih oružanih snaga, koje se smatra najvećim na svetu, uz prisustvo predsednika Abdela Fataha el-Sisija - u retkom javnom pojavljivanju u vojnoj uniformi.

Oktagon, kako se kompleks naziva, sastoji se od osam zgrada, svaka sa osmougaonim rasporedom i prostire se na površini od oko 90 kvadratnih kilometara, veličine portugalske metropole Lisabona. Kompleks daleko nadmašuje Pentagon, sedište Ministarstva odbrane SAD, kao najveća zgrada odbrambenog ministarstva na svetu.

BREAKING:



Egypt inaugurates its new Strategic Command Headquarters “The Octagon” in the new capital city “The New Capital” east of Cairo.



Larger than the Pentagon, it will serves as Egypt’s central military and national security command hub.



The people working there will… — Visegrád 24 (@visegrad24) 04. јул 2026.

El-Sisi, koji se pojavio u javnosti u vojnoj uniformi prvi put posle više od decenije, opisao je kompleks na otvaranju kao „dokaz volje nacije koja zna da ništa nije nemoguće“.

Egipatskog lidera su na putu do otvaranja masivnog kompleksa pratili borbeni helikopteri.

Kompleks se nalazi istočno od Kaira, u novoj administrativnoj prestonici u pustinji. Procenjeni troškovi izgradnje bili su 50 milijardi evra, što ga čini jednim od najskupljih projekata otkako je el-Sisi preuzeo vlast.

His Excellency Abdel Fattah El-Sisi @AlsisiOfficial

President of the Arab Republic of Egypt



Your Excellency,



Please accept my warmest congratulations on the remarkable achievements witnessed today — the inauguration of “The Octagon,” the #Gazan relocation project and the… pic.twitter.com/Q9YbmUc1HW — KAYD Hiil-san 🐪 (@Hiil_san) 05. јул 2026.

Egipat se nalazi u jednoj od najgorih ekonomskih kriza u poslednjih nekoliko decenija, a njegov spoljni dug trenutno iznosi 143 milijarde evra. Mnogi Egipćani krive Sisija i njegove mega projekte za krizu.

Al-Sisi je preuzeo vlast u severnoafričkoj zemlji 2013. godine vojnim pučem.

Godinama je Egipat osećao posledice ratova u susednoj Gazi i Sudanu, kao i tekućeg sukoba u Libiji.

Bezbednosna situacija u Egiptu je prilično stabilna od nemira izazvanih revolucijom 2011. godine.

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Autor: Marija Radić