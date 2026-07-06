ISW: Putin lažirao sastanak sa komandantima i preuveličao uspehe na frontu radi stvaranja privida pobede

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je u svom najnovijem izveštaju da je ruski predsednik Vladimir Putin iskoristio režirani sastanak sa nekoliko ruskih komandanata kako bi izneo izuzetno preuveličane tvrdnje o ruskim napredovanjima na frontu.

Prema analitičarima ovog instituta, navodni uspesi ne odgovaraju stvarnosti na terenu, već služe isključivo za konstruisanje narativa o neprekidnim vojnim pobedama ruske vojske. Okosnicu ovog režiranog sastanka činilo je preuveličavanje tvrdnji o navodnom zauzimanju Konstantinovke.

Institut navodi da su Putin i drugi ruski vojni komandanti uložili ogroman napor da medijski uveličaju kontrolu nad ovim mestom. Kako bi se stvorio lažni privid uspeha, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije i drugi proruski izvori počeli su masovno da objavljuju velike količine video-materijala.

Analitičari ISW-a upozoravaju da su ovi snimci najverovatnije modifikovani uz pomoć veštačke inteligencije kako bi se lažno potvrdile preuveličane tvrdnje Kremlja i namerno zakomplikovala nezavisna provera pojedinačnih video-materijala. Pored medijskih manipulacija, Putin je sastanak sa komandantima iskoristio i da pošalje jasan politički signal o svojoj čvrstoj posvećenosti nastavku rata u Ukrajini po dosadašnjem modelu, bez promene strateškog kursa.

Međutim, stvarni podaci sa terena pokazuju potpuno drugačiju sliku u odnosu na izjave iz Kremlja. Analitičari instituta potvrđuju da na dan održavanja ovih sastanaka i neposredno nakon njih ni ukrajinske ni ruske snage nisu ostvarile nikakav teritorijalni napredak na liniji fronta. Dok Rusija vodi intenzivnu informacionu kampanju, Oružane snage Ukrajine nastavile su svoju operaciju dugometnih udara ciljajući rusku naftnu i energetsku infrastrukturu, kao i vojne objekte unutar same teritorije Ruske Federacije.

Sa druge strane, ruske snage su tokom protekle noći izvele novi kombinovani napad na Ukrajinu lansirajući jednu balističku raketu Iskander-M, jednu vođenu raketu H-59 i osamdeset šest bespilotnih letelica, čime se pritisak na ukrajinske gradove i energetski sistem nastavlja.

