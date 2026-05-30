PUTIN POSLAO PORUKU KOJU ČEKA CEO SVET: Rat u Ukrajini se bliži KRAJU! Ruski predsednik otkrio šta se dešava na frontu, pa uputio BRUTALNU PRETNJU Zapadu

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da situacija na frontu u Ukrajini daje osnova da se kaže da se sukob u Ukrajini približava kraju.

"Što se tiče moje izjave o tome da, po mom mišljenju, sukob ide ka svom kraju – ja to nisam rekao tek tako, već polazeći od analize situacije na frontu", rekao je Putin na konferenciji za novinare na završetku zvanične posete Kazahstanu, prenosi Sputnjik.

On je kazao da nije moguće navesti konkretne rokove za okončanje sukoba u uslovima borbenih dejstava, kao i da je ruska vojska u ofanzivi na svim delovima fronta u Ukrajini. Rusija je, kako je rekao, i sada spremna za rešavanje ukrajinskog sukoba mirnim putem, kao što je uvek i bila.

"To je drska laž, kao što je govorio Gebels"

Putin je naglasio da zapadni političari žele da se sukob sa Rusijom nastavi, navodeći da izjave evropskih političara o pripremama za rat s Rusijom, zbog navodno agresivnih planova Moskve, predstavljaju besmislice.

"To je laž, to je gruba, drska laž. Kako je govorio Gebels, što je laž neverovatnija, to će pre u nju poverovati", rekao je Putin i dodao da Rusija nikada nije pretila i ne preti evropskim državama, jer njena politika prema Zapadu nije agresivna.

"Evropa za sada ne predlaže nikoga kao posrednika u pregovorima s Rusijom, ako predloži, videćemo. Kada sam pomenuo Gerharda Šredera, mislio sam na to da se njemu može verovati", kazao je Putin, ocenivši da su zapadne zemlje prevarile Rusiju tvrdeći da NATO neće načiniti ni korak u pravcu istoka.

Oštre reči o ćutanju evropskih medija

Govoreći o ukrajinskom napadu na školski internat u Starobeljsku, Putin je rekao da novinari treba da se stide što se o ovome u evropskim medijima ćuti.

"Ni reči, jednostavno ni jedne jedine reči o tragediji u Starobeljsku, o tome da su deca poginula, da su namerno ubili našu decu. Ni reči uopšte, kao da to ne postoji. Šta je to? Jesu li to sredstva masovnog informisanja? Ne, to su sredstva masovnog zaluđivanja", oštar je bio predsednik Rusije, dodajući da je nedavni ruski udar na kijevski region bio direktan odgovor na ovaj napad.

Odgovor na pretnje sa Baltika: "Sravnićemo sa zemljom sve koji pokušaju"

Komentarišući pretnje iz baltičkih država da će ruske baze protivvazdušne odbrane u Kalinjingradskoj oblasti biti sravnjene sa zemljom, Putin je poslao jasnu poruku:

"Rusija raspolaže svim sredstvima da sravni sa zemlje sve koji pokušaju to da urade."

Govoreći o mogućnosti da se dronovi za udare na Rusiju lansiraju iz Letonije, Putin je zaključio da sva mesta sa kojih dolazi direktna vojna pretnja po Rusiju predstavljaju potpuno legitimne mete.



Autor: D.S.