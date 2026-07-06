Dramatična situacija u Francuskoj! Ugroženo na hiljade ljudi, naređena hitna evakuacija

U Francuskoj je sedam departmana na jugu pod crvenim stepenom uzbune zbog veoma visokog rizika od šumskih požara, dok je još 41 drugo područje pod narandžastim stepenom uzbune.

Veliki požar besni u Istočnim Pirinejima, vatra je u Trevilahu progutala najmanje 4.600 hektara i širi se veoma brzo, a ljudi iz 26 opština dobili su savet da se evakuišu, prenosi BFM. Do sada je iz tog područja evakuisano 10.000 stanovnika.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez otputovaće u Istočne Pirineje ovog popodneva. On će posetiti operativni komandni punkt i sastati se sa timovima mobilisanim za borbu protiv požara u Trevilahu i razmotriti operativnu situaciju sa lokalnim vlastima.

"Kao što se i očekivalo, imamo komplikovanu sezonu požara, koja je počela mesec dana ranije", izjavio je Ninjez i dodao da je ove godine do sada izgorelo više od 11.000 hektara, u poređenju sa 5.700 hektarac u isto vreme prošle godine.

Kako je najavljeno, zbog požara u Istočnim Pirinejima, današnja etapa Tur de Fransa je izmenjena i održaće se bez gledalaca i promotivnog karavana.

🇪🇸 🇫🇷 🚨 Wildfires spreading across Southern Europe.



Following fires on the outskirts of Marseille, France, the blaze has reportedly crossed into populated areas in Spain’s Girona province.



Emergency services are battling to contain the rapidly spreading flames as strong winds… pic.twitter.com/PPWjeUw5RW — 🇵🇸 Arabian (@Arabian__KGB) 04. јул 2026.

Četiri aviona-bombardera iz flote RescEU biće rapoređeno danas u Francusku kao deo evropske saradnje u borbi protiv šumskih požara, najavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Nekoliko železničkih pruga je bilo u prekidu tokom celog dana zbog požara.

Od nedelje popodne u regionu Ero na terenu je više od 100 vatrogasaca, prijavljeno je više od 30 požara, a neki još nisu ugašeni.

U Karlenkasu i Lekasu, 200 vatrogasaca i dalje radi od jutros na veoma strmom terenu. Na ovom terenu, vatrogasac je u nedelju lakše povređen nakon što je pao i zadobio opekotine. Oko deset ljudi je evakuisano iz nekoliko zaseoka.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da se solidariše sa francuskim narodom pogođenim požarima.

ALERTE - La situation est maintenant catastrophique dans les Pyrénées-Orientales. Des villages sont cernés par les flammes. https://t.co/kkegcPR0sK pic.twitter.com/nODqyxpMtz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 05. јул 2026.

"Solidarnost sa našim sunarodnicima u Orijentalnim Pirinejima, Erou, Garu, Dromu, Odu, Ariježu, Gornjoj Loari i Alpima Gornje Provanse, pogođenim požarima", napisao je predsednik Francuske na mreži Iks.

On je izrazio nacionalnu podršku vatrogascima povređenim tokom borbe sa vatrenom stihijom.

"Hvala izabranim zvaničnicima čiju posvećenost znam", zaključio je Makron, pozivajući francuski narod da poštuje bezbednosne smernice.

Autor: S.M.