DRAMA NA NEBU: Avion hitno sleteo, putnicima krenula krv iz nosa – "Odjednom nije više bilo vazduha

Putnici na letu iz Palme de Majorke za Kopenhagen prošli su kroz dramatične trenutke kada je "Boing 737-800" ostao bez normalnog pritiska u kabini na visini od 11.600 metara. Posada je bila primorana da započne hitno spuštanje i preusmeri letelicu ka Hamburgu, a tom prilikom četvoro putnika i jedan član kabinskog osoblja zadobili su krvarenje iz nosa.

Incident se dogodio 2. jula na letu D8-5610 kompanije "Norwegian Air Sweden". U avionu se nalazila 171 osoba, kada je tokom krstarenja na nivou leta FL380 došlo do gubitka pritiska.

Prema podacima servisa "FlightRadar24", hitno spuštanje započelo je oko 11.10 časova. Avion se za približno 14 minuta spustio na visinu od 3.050 metara, nakon čega je bezbedno sleteo na aerodrom u Hamburgu.

Putnici su opisali trenutke panike. Jedna putnica iz Malmea ispričala je da je u kabini bilo neuobičajeno zagušljivo još pre poletanja.

"Oko sat vremena nakon poletanja, odjednom se činilo kao da u kabini više nema vazduha. Flaša vode se deformisala, a zatim sam osetila snažan pritisak u ušima. Ubrzo mi je potekla krv iz nosa, dok su se među putnicima čuli povici i plač", navela je ona.

Nakon sletanja, ekipa hitne pomoći dočekala je avion, a nekoliko putnika prevezeno je u bolnicu radi dodatnih pregleda. Kompanija "Norwegian" potvrdila je da je došlo do problema sa pritiskom i da su ispoštovane standardne bezbednosne procedure. Zamenski avion prevezao je putnike do krajnje destinacije sa oko osam i po sati kašnjenja.

Uzrok kvara na letelici biće utvrđen po završetku istrage.

Autor: D.S.