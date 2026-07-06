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Cela Kuba ostala bez struje!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživela je danas potpuni kolaps, ostavljajući oko 10 miliona ljudi na karipskom ostrvu u potpunom mraku.

Kako prenose agencije, sistem je pao oko podneva po lokalnom vremenu, a nadležni operateri potvrdili su da je u toku hitna istraga kako bi se utvrdili uzroci ovog sistemskog pada.

Kuba se već mesecima suočava sa teškom energetskom krizom. Restrikcije struje postale su svakodnevica zbog zastarele infrastrukture, a situaciju dodatno otežava američka blokada isporuka nafte, zbog čega ostrvo često ostaje bez neophodnog goriva za rad elektrana.

Nadležne službe još uvek procenjuju kada bi snabdevanje električnom energijom moglo da bude normalizovano.

Autor: D.S.

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