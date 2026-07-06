BROJ MRTVIH U STRAVIČNIM ZEMLJOTRESIMA U VENECUELI SKOČIO NA 3.535! Hiljade povređenih u ruševinama

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 3.535, dok je gotovo 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, saopštile su vlasti.

Predsednik parlamenta Horhe Rodrigez saopštio je da je povređeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smešteno u privremene prihvatne centre. Najveći deo žrtava i štete zabeležen je u priobalnim oblastima, gde se i dalje sprovode spasilačke i sanitarne mere.

Vlasti su navele da je u 80 privremenih skloništa u Karakasu i La Gvairi smešteno oko 12.800 ljudi, dok su u toku dodatne procene potreba i organizacija pomoći.

Vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez odbacila je kritike da je reakcija vlasti bila "kasna i neadekvatna", napominjući da su snage bezbednosti raspoređene odmah nakon zemljotresa. Ona je najavila stvaranje nove vojne jedinice koja će pomoći u suočavanju sa budućim vanrednim situacijama i katastrofama.

Ujedinjene nacije su saopštile da nastavljaju da pojačavaju operacije pomoći u koordinaciji sa vlastima u Karakasu, uz prisustvo spasilačkih timova i medicinske podrške na terenu.

Neki timovi za potragu i spasavanje ostaju raspoređeni u pogođenim područjima, dok drugi specijalizovani inženjerski timovi i medicinska podrška nastavljaju da stižu - rekao je portparol UN Stefan Dižarik.

Potresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od nekoliko sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.

Autor: D.S.