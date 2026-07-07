'POSTAVIO SAM JEDNOSTAVAN CILJ' Netanjahu: Izrael će štititi slobodu plovidbe na moru

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je danas da će Izrael štititi slobodu plovidbe i bezbednost pomorskih trgovačkih ruta.

"Postavio sam jednostavan cilj. Cilj Ratne mornarice, ali i Izraela, jeste da obezbedi pomorske rute i slobodu pomorske trgovine, koje su od ključnog značaja za Državu Izrael", rekao je Netanijahu tokom posete pomorskoj bazi u Haifi, prenosi Tajms of Izrael.

Njegova izjava usledila je, kako navodi izraelski portal, u trenutku kada Iran nastavlja napade na tankere u Ormuskom moreuzu, a jemenska pobunjenička grupa Huti, koje podržava Iran, upućuje nove pretnje izraelskim brodovima u Crvenom moru.

Britanska Agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je ranije danas da je jedan tanker pogođen neidentifikovanim projektilom tokom plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Prema navodima UKMTO-a, veruje se da je tanker pretrpeo strukturna oštećenja, ali da u incidentu nije bilo povređenih niti je došlo do zagađenja životne sredine, preneo je Rojters.

Indirektni pregovori između SAD i Irana održani prošle nedelje u glavnom gradu Katara Dohi završeni su bez većeg napretka po pitanju Ormuskog moreuza.

Iran je upozorio brodove da ne prolaze kroz Ormuski moreuz južnom rutom u omanskim vodama, naglašavajući da svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan sa iranskom vojskom.

Autor: S.M.