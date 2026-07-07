AKTUELNO

Svet

Devojka (23) iz Severne Makedonije pronađena mrtva u Solunu

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini ||

Devojka (23) pronađena je mrtva u stanu u naselju Neapoli u Solunu, u ponedeljak popodne.

Prema dostupnim informacijama, roditelji devojke, poreklom iz Severne Makedonije, bezuspešno su pokušavali da stupe u kontakt s njom.

Nakon toga, jedan član njene porodice otišao je do stana, gde ju je pronašao mrtvu.

Prema rezultatima uviđaja i dosadašnjim nalazima forenzičkog pregleda tela, za sada nema tragova koji bi ukazivali na to da je u pitanju krivično delo, prenosi Kurir.mk.

Istraga je u toku.

Autor: S.M.

#Devojka

#Italija

#Smrt

#Solun

#severna makedonija

POVEZANE VESTI

Hronika

Srpkinja (23) pronađena mrtva u Austriji: Telo nađeno na krevetu

Domaći

Tuga do neba! Bivša voditeljka Pinka Bojana Janković sinoć pronađena mrtva u stanu! Ovo su detalji!

Domaći

SLAVNA HRVATSKA NOVINARKA PRONAĐENA MRTVA U STANU: U toku obdukcija!

Domaći

Prvo oglašavanje Ane Pendić nakon saznanja da je mrtva u stanu na Voždovcu pronađena sestra njenog muža

Hronika

TELO SU NA TERASI NAŠLI NJENI PRIJATELJI! Novinarka Marina Vlahović pronađena mrtva u Marseju

Hronika

Užas u Beogradu: Žena nađena mrtva u kupatilu