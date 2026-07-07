Devojka (23) iz Severne Makedonije pronađena mrtva u Solunu

Devojka (23) pronađena je mrtva u stanu u naselju Neapoli u Solunu, u ponedeljak popodne.

Prema dostupnim informacijama, roditelji devojke, poreklom iz Severne Makedonije, bezuspešno su pokušavali da stupe u kontakt s njom.

Nakon toga, jedan član njene porodice otišao je do stana, gde ju je pronašao mrtvu.

Prema rezultatima uviđaja i dosadašnjim nalazima forenzičkog pregleda tela, za sada nema tragova koji bi ukazivali na to da je u pitanju krivično delo, prenosi Kurir.mk.

Istraga je u toku.

Autor: S.M.