Devojka (23) iz Severne Makedonije pronađena mrtva u Solunu

Devojka (23) pronađena je mrtva u stanu u naselju Neapoli u Solunu, u ponedeljak popodne.
Prema dostupnim informacijama, roditelji devojke, poreklom iz Severne Makedonije, bezuspešno su pokušavali da stupe u kontakt s njom.
Nakon toga, jedan član njene porodice otišao je do stana, gde ju je pronašao mrtvu.
Prema rezultatima uviđaja i dosadašnjim nalazima forenzičkog pregleda tela, za sada nema tragova koji bi ukazivali na to da je u pitanju krivično delo, prenosi Kurir.mk.
Istraga je u toku.
Autor: S.M.