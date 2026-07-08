HOROR U ŠKOLI U NEMAČKOJ! Povređeno više osoba, opsadno stanje ispred gimnazije, helikopterom lovili napadača (VIDEO)

Napad u školi u Nemačkoj, povređeno više osoba

Više osoba povređeno je danas u napadu u jednoj srednjoj školi u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, a policija je saopštila da je osumnjičeni priveden.

"Osumnjičeni napadač je uhapšen", saopštila je policija u objavi na mreži Iks (X).

Iako su se u prvim izveštajima pojavile informacije da su povređene četiri osobe, zvaničan broj ranjenih za sada nije potvrđen.

Prema navodima lista Bild, nekoliko povređenih zadobilo je teške povrede, a veruje se da pojedine žrtve imaju ubodne rane. Za sada nije poznato da li su među povređenima učenici, nastavnici ili drugi zaposleni.

BREAKING:



Several people wounded in a mass-attack at a high school in Bavaria, Germany.



The attack took place at the Welfen-Gymnasium in Schongau. pic.twitter.com/5aleyufspI — Visegrád 24 (@visegrad24) 08. јул 2026.

Ispred Gimnazije Velfen u Šongauu, gradu jugozapadno od Minhena, raspoređeno je više od 15 policijskih vozila, dok je u toku policijska akcija i utvrđivanje svih okolnosti incidenta.

"Ne možemo da isključimo mogućnost pucnjave u školi", rekao je portparol policije.

Osumnjičeni je posle napada pokušao da pobegne, ali je ubrzo uhapšen. Dignut je helikopter koji ga je brzo locirao.

Policijski službenici su pozvali ljude da izbegavaju to područje zbog napada u školi.

Šogau je gradi na obali reke Leh na zapadu Gornje Bavarske u Nemačkoj koji broji nešto više od 12.000 stanovnika.

JUST IN - School stabbing at Das Welfen-Gymnasium in Schongau, Bavaria, Germany. Multiple people stabbed, suspect in custody. pic.twitter.com/UnNKL36v1W — Confidential Post (@C_Post_News) 08. јул 2026.

Autor: D.B.