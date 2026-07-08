SNIMAK IMA MILIONE PREGLEDA! Makron neočekivanim gestom šokirao prvu damu Turske, a evo kako je Erdogan reagovao (VIDEO)

Na NATO samitu u Turskoj došlo je do neprijatnog trenutka koji su zabeležile kamere, a koji na društvenim mrežama ima milione pregleda. U glavnoj ulozi su francuski predsednik Emanuel Makron i prva dama Turske Emina Erdogan.

Naime, na snimku koji je brzo postavo viralan vidi se kako je Makron pokušao pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi Emini, što je ona očigledno doživela kao neprijatnost i pokušala je da se iskobelja iz ove situacije.

🤝 An awkward moment between Macron and Turkey's First Lady at the NATO summit is going viral



Footage from the event appears to show French President Emmanuel Macron attempting to kiss Emine Erdoğan's hand, but she keeps hold of her wrist and the gesture never happens.



That… pic.twitter.com/9XKK9yrxGz — NEXTA (@nexta_tv) 08. јул 2026.

Na snimku se vidi da je Emina Erdogan, koja je muslimanka i praktikuje islamske običaje, povukla ruku dok je francuski predsednik pokušavao da napravi taj gest.

Nakon toga, predsednik Redžep Tajip Erdogan viđen je kako nekoliko sekundi duže nego što je uobičajeno drži Makronovu ruku tokom rukovanja, što je takođe privuklo pažnju korisnika društvenih mreža, prenosi Israel National News.

Autor: S.M.