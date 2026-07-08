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SNIMAK IMA MILIONE PREGLEDA! Makron neočekivanim gestom šokirao prvu damu Turske, a evo kako je Erdogan reagovao (VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber ||

Na NATO samitu u Turskoj došlo je do neprijatnog trenutka koji su zabeležile kamere, a koji na društvenim mrežama ima milione pregleda. U glavnoj ulozi su francuski predsednik Emanuel Makron i prva dama Turske Emina Erdogan.

Naime, na snimku koji je brzo postavo viralan vidi se kako je Makron pokušao pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi Emini, što je ona očigledno doživela kao neprijatnost i pokušala je da se iskobelja iz ove situacije.

Na snimku se vidi da je Emina Erdogan, koja je muslimanka i praktikuje islamske običaje, povukla ruku dok je francuski predsednik pokušavao da napravi taj gest.

Nakon toga, predsednik Redžep Tajip Erdogan viđen je kako nekoliko sekundi duže nego što je uobičajeno drži Makronovu ruku tokom rukovanja, što je takođe privuklo pažnju korisnika društvenih mreža, prenosi Israel National News.

Autor: S.M.

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