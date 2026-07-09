MONSTRUOZNO! Kinezi u Nemačkoj koristili Telegram za deljenje snimaka silovanja i saveta o drogiranju žena

Istraga u Nemačkoj o mreži seksualnih predatora koja je godinama delovala putem aplikacije za razmenu poruka Telegram dovela je do osude trojice navodnih pripadnika užeg kruga te grupe, dok je četvrtom muškarcu u toku suđenje u Berlinu.

Nazivali su sebe "Nemačkom auto-školom za eksperte", ali tužioci tvrde da je prava svrha njihovih razgovora na Telegramu bila da se hvale ženama koje su silovali i da međusobno razmenjuju savete o tome kako da ih drogiraju, prenosi agencija ABC News.

U objavama koje su ponekad sadržavale fotografije i video-snimke njihovih napada na žene bez svesti, žene su nazivali "automobilima", sedative "gorivom", a silovanje "vožnjom", navodi se u sudskim dokumentima. Svoje žrtve nazivali su "mrtvim svinjama".



Istražitelji su analizirali višegodišnju prepisku iz oko dve desetine grupnih razgovora na popularnoj aplikaciji za razmenu poruka, za koje vlasti veruju da su predstavljali mrežu seksualnih predatora koju su uglavnom činili kineski muškarci, a čije su mete bile pretežno Kineskinje koje žive u Nemačkoj.



Istraga je dovela do osude trojice navodnih članova užeg kruga zbog silovanja i drugih krivičnih dela, dok je četvrtom optuženom u toku suđenje u Berlinu.

"Počinioce je karakterisala posebna bezobzirnost, potpuno svođenje žrtava na objekte i podmuklo planiranje njihovih zločina", rekao je Dominik Mis, glavni tužilac Frankfurta u izjavi za agenciju Associated Press.

Mnogi važni detalji istrage i dalje nisu poznati javnosti, uključujući broj napada i počinilaca koji su povezani sa nemačkim Telegram grupama, kao ni način na koji su te grupe, od kojih su neke navodno imale desetine hiljada članova, mogle toliko dugo da funkcionišu.

Takođe nije jasno da li su te grupe povezane sa sve obimnijom istragom koja se u Evropi i Severnoj i Južnoj Americi vodi o seksualnim napadima izvršenim uz pomoć drogiranja žrtava, a koji se dovode u vezu sa mizoginim internet zajednicama.

Prema nemačkim zakonima o zaštiti privatnosti, tužioci su ograničeni u onome što smeju da saopšte van sudnice, pristup sudskim dokumentima je ograničen, a u postupku koji je u toku u Berlinu članovi javnosti morali su da napuste sudnicu tokom pojedinih delova suđenja.

To bi mogao biti razlog zbog kojeg je istraga o Telegram grupi privukla manje pažnje u Nemačkoj nego što bi se moglo očekivati. Ipak, pripadnici kineske zajednice u toj zemlji, uglavnom žene, prisustvuju sudskim ročištima kako bi pružili podršku žrtvama, čak i ako ih lično ne poznaju.

"Ono što čoveka zaista razbesni jeste kada vidi da takve grupe mrze žene i da prema njima nemaju nikakvo poštovanje", rekla je Fu Sjao, koja je prošle sedmice doputovala oko 500 kilometara do Berlina kako bi prisustvovala suđenju. "Žene se ne doživljavaju kao ljudska bića".

U Kini, državni mediji su sveobuhvatno izveštavali o slučajevima, ali je šira diskusija o krivičnim gonjenjima na društvenim mrežama na kineskom jeziku poput Rednouta delimično cenzurisana.

Snimci ekrana i pretrage pokazuju da je veća verovatnoća da će određene oznake biti obrisane ili zabranjene na Rednoutu. Ali objave koje koriste manje direktan jezik preživele su cenzuru, uključujući i one koje se odnose na „silovanje na sastanku“ ili eufemistički izraz „studenti koji studiraju u inostranstvu u Nemačkoj“.

Kinesko Ministarstvo javne bezbednosti i Rednout nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Nemački slučajevi su upoređeni sa napadima na Žizel Peliko, Francuskinju koja je, tokom skoro decenije, više puta bila drogirana i silovana od strane svog tadašnjeg muža i stranaca koje je on pozvao u svoj dom. Suđenje i odluka Žizel Peliko da se odrekne anonimnosti izazvali su preispitivanje kulture silovanja u Francuskoj i šire.

"Peliko nije izolovan slučaj", rekao je sudija Markus Kopenlajtner tokom saslušanja u Minhenu za jednog od Kineza osuđenih u nemačkoj istrazi.

"Ovo nije kineski ili francuski fenomen, već fenomen koji postoji i u Nemačkoj i, na kraju krajeva, širom sveta".



Slični slučajevi istrazi "nemačke auto-škole" pojavljuju se širom sveta. Iako vlasti nisu javno povezale ove slučajeve sa nemačkim tužilaštvom, neki istražitelji su naveli savete nemačkih vlasti i novinara kao ključne za njihov napredak.

U Los Anđelesu, nemački istražitelji su prošle godine kontaktirali policiju u vezi sa potencijalnim osumnjičenim za seksualne napade uz pomoć droge. Okrivljeni, student postdiplomskih studija iz Kine, optužen je za drogiranje i seksualni napad na tri žene u Los Anđelesu, nakon što je navodno nabavio drogu od kineskog državljanina u Nemačkoj.

U Holandiji je prošlog meseca policija uhapsila četiri muškarca osumnjičena za drogiranje i seksualno zlostavljanje žena, nakon što je saslušala vlasti u Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Holandska policija je saopštila da su navodni počinioci koristili grupe za ćaskanje na društvenim mrežama da bi širili video snimke zlostavljanja i razgovarali o tome kako drogirati žrtve.

A Evropol, policijska agencija Evropske unije, prošle nedelje je najavio "Projekat Meduza", međunarodnu operaciju osmišljenu da razbije onlajn mreže koje promovišu seksualne napade uz pomoć droge. Organi za sprovođenje zakona iz Nemačke i Velike Britanije vode operaciju, u kojoj je već uhapšeno 57 ljudi.



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Nemačka mreža predatora uspela je da napreduje uprkos jasnim kršenjima uslova korišćenja Telegrama, što ponovo pokreće pitanja o tome kako je platforma korišćena za kriminalne aktivnosti.

Osnivač aplikacije je 2024. godine uhapšen u Parizu zbog optužbi da se platforma koristi za ilegalne aktivnosti, uključujući trgovinu drogom i distribuciju slika seksualnog zlostavljanja dece. On je negirao bilo kakva nezakonita dela, okrivljujući rastući broj korisnika Telegrama za koje je rekao da su „izazvali probleme rasta koji su kriminalcima olakšali zloupotrebu naše platforme“. Istraga je u toku.

"Seksualno nasilje je eksplicitno zabranjeno uslovima korišćenja Telegrama i takav sadržaj se rutinski uklanja", navodi se u saopštenju kompanije.

"Telegram ispunjava sve svoje zakonske obaveze u vezi sa takvim štetnim sadržajem, uključujući sve što je navedeno" Zakonom o digitalnim uslugama Evropske unije.

Kompanija nije odgovorila na pitanja o nemačkim slučajevima, uključujući kako su fotografije, video snimci i komentari o seksualnim zločinima godinama objavljivani u aplikaciji, da li je Telegram bio svestan aktivnosti i šta je, ako je nešto uradio, učinio da upozori vlasti.

Neki od nemačkih Telegram ćaskanja datiraju najmanje iz 2020. godine, pokazuju sudski dokumenti. Advokatica Magdalena Gebhard, koja je zastupala žrtvu u prethodnom suđenju u Berlinu koje je dovelo do osuđujuće presude, rekla je da je postojao uži krug od osam počinilaca, ali da su neke od čet grupa imale i do 50.000 članova.

Policija je postala svesna mreže tek 2024. godine nakon što je muškarac u Frankfurtu, koga nemački sudovi nazivaju Dapeng Z., promenio taktiku od drogiranja i seksualnog zlostavljanja poznanica do ciljanja stranaca koje je upoznao na mreži, prema tužiocima.

Nemačka policija je uhapsila Dapenga Z., za koga nemački i kineski mediji izvestili da je vođa grupe, 2024. godine u saradnji sa kineskim organima za sprovođenje zakona, prema kineskom konzulatu u Frankfurtu i državnom mediju "Beijing News".

U februaru je osuđen na 14 godina zatvora zbog teškog silovanja, pokušaja ubistva i drugih krivičnih dela, iako se žalio. Njegovi advokati nisu odgovorili na zahtev za komentar.

Iako vlasti nisu javno saopštile koliko je žena bilo žrtva mreže „auto-škola“, rekli su da je njihova istraga u toku, što znači da bi moglo biti daljih hapšenja i dodatnih žrtava. Gebhardova klijentkinja je, na primer, saznala da je seksualno napadnuta tek nakon što su istražitelji otkrili video-snimke.

Autor: S.M.