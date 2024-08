VOLI DA SE SLIKA POLUGO, TVRDI DA IMA 100 DECE: Svi se pitaju zašto je šef Telegrama sleteo u Francusku znajući da će biti UHAPŠEN

Pavelu Durovu (39), milijarderu, suosnivaču i izvršnom direktoru aplikacije za razmenu poruka Telegram, koji je uhapšen sinoć na aerodromu Burže kod Pariza, preti dugogodišnja robija!

Durov je putovao svojim privatnim avionom, a kako navodi televizija TF1, pozivajući se na neimenovani izvor, on je odmah nakon iskrcavanja pao u ruke žandarmerije koja je po njega došla na osnovu naloga za hapšenje, koji je već neko vreme na snazi u Francuskoj. Pretpostavlja se da je Durov putovao iz Azerbajdžana. Uhapšen je oko 20 časova, a bio je u pratnji telohranitelja i jedne ženske osobe.

We are stand with Pavel Durov #FREEDUROV pic.twitter.com/RxbNrCv40N



Pavel Durov bi trebalo već danas da izađe pred istražnog sudiju koji će odlučiti da li će ga poslati u pritvor, ali šanse za njegovo puštanje na slobodu gotovo da ne postoje.

KOJE SU OPTUŽBE?

Protiv Durova se vodi predistražni postupak u kojem se tereti da je zbog odbijanja da na aplikaciji Telegram uvede strožu kontrolu sadržaja kao i zbog odbijanja saradnje s državnim organima na tom polju postao suodgovoran za brojna krivična dela, uključujući trgovinu narkoticima, pedofiliju, internetsko nasilje, organizovani kriminal, podsticanje na terorizam i razne prevare. Nalog je formalno izdala Francuska nacionalna policija OFMIN, kancelarija za sprečavanje nasilja nad maloletnicima, a Durova terete da nije reduzeo mere za suzbijanje kriminalne upotrebe svoje platforme.



Pavel Durov ima francusko i rusko državljanstvo, ali njegov dolazak na tlo Francuske usred optužbi i intezivne istrage koja se vodi protiv njega zatekao je u čudu i same istražitelje.

"Ne znamo zašto se uopšte našao u Francuskoj… Možda je ovo trebalo da bude samo usputna stanica na letu? Kako god, neverovatno je da je takvu grešku napravio i sada je uhapšen", rekao je izvor blizak istrazi.



Bogatstvo Pavela Durova procenjuje se na 15,5 milijardi dolara. Kao što je "persona non grata" u Francuskoj, Durov je nepoželjan i u Rusiji, koju je napustio 2014. godine nakon što je odbio zahteve Kremlja da ugasi opozicione naloge na platformi VKontakte, ruskoj verziji Fejsbuka, koju je u međuvremenu prodao.

“Radije bih bio slobodan nego primao naredbe od bilo koga”, rekao je Durov američkom novinaru Takeru Karlsonu u aprilu.

KAKO JE NASTAO TELEGRAM

Nakon odlaska iz Rusije Pavel Durov je dobio francusko državljanstvo, ali uglavnom je boravio u bivšim sovjetskim republikama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), gdje se nalazi sedište njegove kompanije. Takođe je dobio državljanstvo UAE, a državljanin je i Sent Kits i Nevisa, dvostrukog ostrva u Karibima.

Telegram, koji je pokrenuo 2013. godine, ima oko 950 miliona aktivnih korisnika. Vrednost platforme procenjena je na 30 milijardi dolara. Suosnivač kanala je njegov brat Nikolaj, koji je ujedno i glavni programer.

Rast popularnosti Telegrama poklapa se sa početkom ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022, kada su obe strane platformu počele koristiti za plasiranje informacija i vesti sa fronta, često neproverenih i diskutabilnih.

"Cilj Telegrama je da bude neutralna platforma, a ne igrač u geopolitici", rekao je Durov u aprilu u intervjuu Takeru Karlsonu.



Mnogi optužuju Telegram za veze sa ruskom državom i za doprinos njenim ratnim naporima, ali Kremlj je takođe imao kritike: Moskva je označila tu aplikaciju da je navodno korišćena u regrutovanju naoružanih ljudi koji su izveli napad u koncertnoj dvorani kod Moskve. Ni Kijev nije ljubitelj Telegrama: ukrajinski parlament predao je nacrt zakona koji ima za cilj da reguliše rad platforme.

Pavel Durov nije u braku, i o njegovom privatnom životu se malo zna. Međutim, nedavmo je u svom postu na Telegramu otkrio da je donirao spermu i da ima najmanje 100 dece u 12 zemalja.

„Upravo sam saznao da imam preko 100 biološke dece. Kako je to moguće za nekoga ko nikada nije bio u braku i više voli da živi sam?" napisao je.

On je ispričao da ga je pre 15 godina blizak prijatelj koji je imao poteškoća sa začećem zamolio da donira spermu.

Na klinici na koju je otišao da da donaciju, obavešten je da se smatra „vrhunskim donatorskim materijalom“ i da njegove donacije mogu pomoći parovima širom sveta.

„Koncept se činio dovoljno zapanjujućim da me ubedi da pristanem na donaciju sperme“, prokomentarisao je Durov.

PODRŠKA ILONA MASKA

Američki tehnološki mogul i vlasnik X, Ilon Mask, brzo je reagovao na vest o hapšenju valsnika kanala Telegram Pavela Durova u Francuskoj, i na svojoj platformi odmah pokrenuo kampanju za njegovo oslobađanje.

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P