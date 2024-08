Uhapšen osnivač i vlasnik Telegrama: Ovo su svi detalji privođenja

Pavel Durov, osnivač i direktor enkriptovane aplikacije Telegram, priveden je u subotu uveče oko 20 sati po sletanju privatnog aviona na pistu aerodroma Le Burže. Ovaj 39-godišnjak, koji ima i francusko i rusko državljanstvo, bio je u pratnji telohranitelja i jedne žene.

Privođenje su izvršili žandarmi iz GTA (Žandarmerija vazdušnog saobraćaja). Pavel Durov, koji se nalazi u FPR registru (registar traženih lica), stigao je direktno iz Azerbejdžana. Francuske vlasti su izdale nalog za njegovo hapšenje na osnovu preliminarne istrage koju je vodila nacionalna policija (OFMIN).

Zašto je bio pod nalogom za hapšenje?

Pravosuđe smatra da zbog nedostatka moderacije, saradnje sa policijom i alata koje Telegram nudi (privremeni brojevi, kriptovalute…), Durov snosi odgovornost za trgovinu drogom, pedokriminalne aktivnosti i prevaru.

Ovaj nalog je važio samo ako se Durov nalazi na francuskoj teritoriji.

"Napravio je grešku večeras. Ne znamo zašto... Možda je ovaj let bio samo usputna stanica? U svakom slučaju, sada je uhapšen!", rekao je izvor blizak istrazi za TF1/LCI. Otkako je postao persona non grata u Francuskoj, Durov je uglavnom putovao po Emiratima, zemljama bivšeg SSSR-a, Južnoj Americi… Retko je boravio u Evropi, izbegavajući zemlje gde je Telegram pod prismotrom.

BREAKING: Pavel Durov, the founder of Telegram, arrested in France and facing 20 years in jail for refusing to censor his platform. The charges include terrorism, money laundering, and more—looks like they’re targeting anyone who defends free speech. pic.twitter.com/vK4u6ae1Gk