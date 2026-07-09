Velika ČAST za američkog predsednika: Aerodrom na Floridi nazvan po Donaldu Trampu

Međunarodni aerodrom Palm Bič na Floridi od danas zvanično nosi naziv "Međunarodni aerodrom predsednik Donald Dž. Tramp", u skladu sa smernicama američke Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), koje su stupile na snagu 9. jula.

Iako je naziv promenjen, putnici će još neko vreme nastaviti da koriste dobro poznatu oznaku PBI prilikom rezervacije letova. Kako prenosi CBS Njuz, nova trocifrena oznaka DJT počeće zvanično da se primenjuje tek od 18. avgusta, kako bi svi sistemi imali dovoljno vremena za prilagođavanje.

Guverner Floride Ron DeSantis još u martu je potpisao zakon kojim je aerodrom preimenovan u čast predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Tokom prelaznog perioda doći će do razlike u načinu označavanja aerodroma. FAA, Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO), piloti, kontrolori letenja i ostali učesnici u vazdušnom saobraćaju koristiće oznaku DJT, dok će u sistemima za rezervaciju karata putnici i dalje viđati oznaku PBI.

Analitičar avio-industrije Henri Harteveldt iz kompanije "Atmosphere Research Group" izjavio je da su avio-kompanije već prilagodile svoje rezervacione sisteme, sisteme za obradu putnika i prtljaga, kako bi prelazak protekao bez problema.

On je dodao da će korisnici koji na internet stranicama aviokompanija budu pretraživali letove koristeći oznaku PBI i dalje biti usmeravani na isti aerodrom, koji sada nosi novo ime.

Promene IATA trocifrenih oznaka aerodroma veoma su retke i uglavnom se izbegavaju, osim kada postoje važni razlozi, pre svega oni koji se odnose na bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Zvaničan zahtev za promenu oznake sa PBI na DJT podnele su velike američke aviokompanije koje saobraćaju sa ovog aerodroma, među kojima su Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, JetBlue i Southwest Airlines.

Iz IATA su potvrdili da su prihvatili zahtev prevoznika i odredili da promena oznake stupi na snagu 18. avgusta, kako bi svi sistemi u avio-industriji mogli na vreme da budu ažurirani.

Na zvaničnom sajtu aerodroma putnicima se savetuje da do avgusta nastave da koriste oznaku PBI, uz napomenu da će tokom prelaznog perioda nastaviti da pružaju iste usluge svim putnicima.

Prema podacima aerodroma, kroz Palm Bič svake godine prođe gotovo osam miliona putnika. Donald Tramp ovaj aerodrom često koristi prilikom putovanja u svoje imanje Mar-a-Lago na Floridi.

U Sjedinjenim Američkim Državama trenutno postoji 12 aerodroma koji nose imena bivših američkih predsednika.

Autor: Iva Besarabić