Pogođen međunarodni aerodrom u Kuvajtu: Pogledajte jezive snimke, putnički terminal u dimu, ima povređenih (VIDEO)

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je danas u napadu drona!
Portparol generalne uprave civilnog vazduhoplovstva Abdulah Al-Radži navodi da je lakše povređeno više zaposlenih i da je oštećen putnički terminal (T1). Takođe je rekao da su nadležni organi odmah počeli da primenjuju odobrene procedure za vanredne situacije.
⚡️ Iran struck Kuwait International Airport— NEXTA (@nexta_tv) 28. фебруар 2026.
Its operations have been suspended. Reports indicate there are casualties. pic.twitter.com/LUgKxyvE3d
- Vlasti su potvrdile da je situacija pod potpunom kontrolom i da je bezbednost putnika i radnika glavni prioritet - navodi se u saopštenju.
İran'ın vurduğu Kuveyt Havaalanı'ndan bir başka görüntü: pic.twitter.com/jgqHVVtdTv— BPT (@bpthaber) 28. фебруар 2026.
Autor: Marija Radić