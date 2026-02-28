AKTUELNO

Svet

Pogođen međunarodni aerodrom u Kuvajtu: Pogledajte jezive snimke, putnički terminal u dimu, ima povređenih (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP ||

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je danas u napadu drona!

Portparol generalne uprave civilnog vazduhoplovstva Abdulah Al-Radži navodi da je lakše povređeno više zaposlenih i da je oštećen putnički terminal (T1). Takođe je rekao da su nadležni organi odmah počeli da primenjuju odobrene procedure za vanredne situacije.

- Vlasti su potvrdile da je situacija pod potpunom kontrolom i da je bezbednost putnika i radnika glavni prioritet - navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Dron

#Kuvajt

#Napad

#Povređeni

#vlasti

