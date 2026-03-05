Iran napao novu državu: Pogođen međunarodni aerodrom, sukob eskalirao do nezamislivih granica

Iranski dron je pogodio područje aerodroma u gradu Nahčivan u Azerbejdžanu, gde je došlo do eksplozije i požara u blizini piste, prenose međunarodni mediji.

Incident se dogodio nedaleko od granice sa Iranom.

Prema dostupnim informacijama, bespilotna letelica eksplodirala je na teritoriji aerodroma Nahčivan, izazvavši požar u zoni vazdušne luke. Snimci sa lica mesta prikazuju dim i vatru u blizini aerodromskog kompleksa.

Podsetimo, juče je iznad teritorije Turske oborena iranska raketa za koju turske vlasti tvrde da je bila usmerena ka tursko-američkoj vojnoj bazi.

Agencija Rojters navodi da su rakete i bespilotne letelice koje su poletele iz Irana pale u blizini aerodroma u Nahčivanu. Za sada nema potvrđenih informacija o žrtvama, niti o obimu materijalne štete.

Prema izveštajima regionalnih medija, ovo je prvi put da je iranski dron pao na teritoriju Azerbejdžana od početka najnovije eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Nahčivan blizu granice sa Iranom

Grad Nahčivan nalazi se na svega oko 30 kilometara od iranske granice, zbog čega svaki incident u tom području izaziva dodatnu zabrinutost vlasti u Bakuu.

Za sada nije zvanično potvrđeno da li je dron bio namenjen cilju u Azerbejdžanu ili je reč o letelici koja je skrenula sa planirane putanje tokom napada u regionu. Incident se istražuje, dok vlasti prate situaciju u blizini aerodroma i granice sa Iranom.

Autor: A.A.