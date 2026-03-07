Pogođen aerodrom u Dubaiju? Drštvenim mrežama kruže stravični snimci, autenitičnost nije potvrđena

Društvenim mrežama počeli su da kruže snimci, na kojima se navodno vidi kako dron pada na Međunarodni aerodrom u Dubaiju, manje od sat vremena nakon što se iranski predsednik Masud Pezeškijan izvinio susednim zemljama zbog napada izvršenih usred sukoba.

Nema neposrednih izveštaja o šteti na aerodromu u Emiratima, ali su lokalne vlasti saopštile da su svi letovi privremeno obustavljeni.

Prethodno su iz Dubaija i Abu Dabija obavljane ograničene usluge kroz bezbedne vazdušne koridore.

Svetski mediji javljaju da su se dve eksplozije jutros čule u Dubaiju, u trenutku kada Iran nastavlja svoje odmazdne napade na zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Another Iranian attack drone hit Dubai International Airport, barely missing Concourse A. pic.twitter.com/axvNdrXUFn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 07. март 2026.

Autor: S.M.