AKTUELNO

Svet

Pogođen aerodrom u Dubaiju? Drštvenim mrežama kruže stravični snimci, autenitičnost nije potvrđena

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Društvenim mrežama počeli su da kruže snimci, na kojima se navodno vidi kako dron pada na Međunarodni aerodrom u Dubaiju, manje od sat vremena nakon što se iranski predsednik Masud Pezeškijan izvinio susednim zemljama zbog napada izvršenih usred sukoba.

Nema neposrednih izveštaja o šteti na aerodromu u Emiratima, ali su lokalne vlasti saopštile da su svi letovi privremeno obustavljeni.

Prethodno su iz Dubaija i Abu Dabija obavljane ograničene usluge kroz bezbedne vazdušne koridore.

Svetski mediji javljaju da su se dve eksplozije jutros čule u Dubaiju, u trenutku kada Iran nastavlja svoje odmazdne napade na zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Autor: S.M.

#Aerodrom

#Dron

#Društvene mreže

#Dubaji

#snimci

POVEZANE VESTI

Svet

Napadnut američki konzulat u Dubaiju?! Buktinja guta zgradu, stravični snimci dima koji kulja u nebo! (VIDEO)

Svet

PRVI SNIMCI PADA RUSKOG AVIONA: Letelica se samo srušila (VIDEO)

Svet

Pogođen aerodrom u Dubaiju: Širi se gust dim, naređena evakuacija putnika, ima povređenih (VIDEO)

Svet

Predsednik Irana ranjen u izraelskom napadu! Iranski mediji objavili dramatičnu vest

Svet

(UZNEMIRUJUĆE) Pojavili su se PRVI SNIMCI terorističkog napada u Moskvi: Ima najmanje 10 mrtvih

Svet

IZRAEL NAJAVIO RAT LIBANU: U toku serija vazdušnih napada (VIDEO)